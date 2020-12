Letos 1,1-odstotna deflacija

Cene poltrajnega blaga in blaga dnevne porabe so se v enem letu v povprečju znižale za 4,1 odstotka oz. 1,5 odstotka, medtem ko so cene trajnega blaga v povprečju ostale nespremenjene. Povprečna letna deflacija je bila 0,1-odstotna, medtem ko so statistiki lani zabeležili 1,6-odstotno inflacijo, je danes sporočil statistični urad.

K decembrski deflaciji so največ, 0,3 odstotne točke, prispevali cenejši počitniški paketi (za 9,3 odstotka). Deflacijo so na drugi strani blažili dražji naftni derivati; cene tekočih goriv so se zvišale za 5,7 odstotka, cene goriv in maziv za osebna vozila pa za 4,1 odstotka.

Letno znižanje cen, merjeno s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bilo decembra 1,2-odstotno, povprečno 12-mesečno znižanje cen pa 0,3-odstotno. V mesečni primerjavi so se cene znižale za 0,1 odstotka.