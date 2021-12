Letos 4,9-odstotna inflacija, največ na račun goriv

Cene poltrajnega blaga in blaga dnevne porabe so se v enem letu v povprečju zvišale za 4,8 odstotka oz. 7,2 odstotka, medtem ko so cene trajnega blaga v povprečju pridobile 6,5 odstotka. Povprečna letna inflacija je bila 1,9-odstotna, medtem ko so statistiki lani zabeležili 0,1-odstotno deflacijo. Letni padec cen je bil lani 1,1-odstoten, je danes sporočil statistični urad.

Letno inflacijo 2021 so naftni derivati zvišali za 1,3 odstotne točke. Hrana, ki se je podražila za štiri odstotke, je letno inflacijo zvišala za 0,6 odstotne točke, pol odstotne točke je k inflaciji prispevala podražitev toplotne energije (+70,9 odstotka).

Cene življenjskih potrebščin se v letošnjem decembru glede na november v povprečju niso spremenile, vseeno pa so se nekateri izdelki in storitve opazneje podražili oziroma pocenili, ugotavlja statistični urad.