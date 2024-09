Bo slovensko vino izginilo s polic? 'Letos bo letina grozdja katastrofalna'

"Izpad pridelka v letošnjem letu je izjemno velik, kar bo pomenilo manjšo pridelavo vin. Težave z nizko letino zaradi vremena se kopičijo že več let. V Posavju je pridelek zaradi pozebe in spomladanskega dežja zmanjšan za 25 do 35 odstotkov. Na Primorskem ocenjujejo zmanjšanje pridelka za tretjino, v Vipavski dolini do 50 odstotkov in na Krasu do 60 odstotkov. V vinorodni deželi Podravje je izpad okrog 30-odstoten, pridelek pa je dodatno še oklestila zlata trsna rumenica," so nanizali v Združenju slovenskih vinarjev pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).

Vinarje zdaj skrbi, da bodo ob manjši letini izgubili mesto na trgovskih policah. Vina je v EU namreč preveč, zato je zelo verjetno, da bo slednje prišlo po nizkih cenah na naš trg. Izguba domačega trga pa bi za dejavnost slovenskega vinogradništva in vinarstva pomenila propad ob že tako težkih razmerah.

"Letošnja letina grozdja je rekordno nizka. Precej nižje letine so že tretje leto zapored, kleti so prazne in sedaj resnično potrebujemo pomoč za ohranitev delovnih mest. Vinogradniki in vinarji smo pred pomembnimi odločitvami, kako zagotoviti dolgoročni obstoj podjetij in preprečiti večja odpuščanja zaposlenih, da ohranimo obstoječe vinograde v Sloveniji, ki so se v zadnjih letih skrčili z 18.000 na 14.000 hektarjev," je dejal predsednik združenja Gorazd Bedenčič. Pogosti vremenski ekstremi so postali neobvladljivi, pomoči ob naravnih nesrečah pa zaradi zapletenih postopkov zelo počasne in močno omejene, je še dodal.