Letos se obeta več prevzemov podjetij, tudi v Sloveniji

Z rekordnih 65.000 poslov leta 2021 se je število poslov združitev in prevzemov lani zmanjšalo za 17 odstotkov, njihova vrednost pa za 37 odstotkov. A ne glede na občuten padec je bilo tovrstnih aktivnosti še vedno precej več kot v koronskem letu 2020 in nekaj letih pred tem.

"Zdaj gotovo ni čas, da bi pozabili na združitve in prevzeme," je komentiral globalni vodja za združitve in prevzeme v PwC Brian Levy . Kot je pojasnil, se tovrstni posli v času negotovosti na trgu res upočasnijo, a hkrati prav takrat postanejo vrednotenja bolj privlačna. Nižja vrednotenja podjetij, manj konkurence in nova sredstva, ki prihajajo na trg, kljub težavnim razmeram predstavljajo prave priložnosti za kupce, da dosežejo boljše donose in celo rast, je dodal.

Na področju prevzemov bo zelo aktivna zlasti druga polovica leta 2023, ko bodo vlagatelji in vodilni delavci po svetu želeli uravnotežiti kratkoročna tveganja z dolgoročnimi strategijami preoblikovanja svojega poslovanja, v najnovejši raziskavi globalnih trendov v dejavnosti združitev in prevzemov ugotavlja družba PricewaterhouseCoopers (PwC).

Največ globalnih poslov združitev in prevzemov je bilo tako po obsegu kot vrednosti opravljenih v panogah tehnologija, mediji in telekomunikacije, namreč ena četrtina. Pri tem so države v regiji Evropa, Bližnji vzhod in Afrika po številu združitev in prevzemov presegle tako Severno in Južno Ameriko kot azijsko-pacifiško regijo.

V panogah tehnologija, mediji in telekomunikacije pri PwC vidijo tudi največ priložnosti za združitve in prevzeme v letu 2023. Omenjajo še industrijsko proizvodnjo in avtomobilizem, finančne storitve, energijo in ostale naravne vire, potrošniški trg ter zdravstveno industrijo.

Tudi v Sloveniji se bodo nadaljevali prevzemi in združitve

Tudi v Sloveniji pričakujejo, da se bodo pozitivni trendi pri združitvah in prevzemih nadaljevali tudi v letu 2023. V Sloveniji je namreč veliko družinskih podjetij, katerih lastniki imajo otroke, ki si ne želijo nadaljevati družinske tradicije. "Bliža se trenutek, ko bodo ta podjetja aktivno iskala nove lastnike, nekatera med njimi pa so to že storila in to bo gotovo spodbudilo aktivnosti v dejavnosti združitev in prevzemov," je ocenil Damir Kecko iz PwC.

Podobno bodo investitorje iskali lastniki portfeljskih naložb, na trg združitev in prevzemov bodo vplivala tudi podjetja v težavah, ki želijo zagotoviti likvidnost za temeljne dejavnosti z odtujitvijo strateško nepomembnih sredstev ali dejavnosti, pa tudi podjetja v tuji lasti, katerih lastniki bodo iskali izstop iz naložb ali prodajo oz. odsvojitev, je dodal.