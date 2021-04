Levica bi z novelo zakona o drugem tiru iz projekta izključila tuj kapital

V Levici ostro nasprotujejo udeležbi tujega kapitala pri drugem tiru med Divačo in Koprom. Iz projekta bi ga izločili z novelo zakona o drugem tiru. Kot so poudarili, bi imela udeležba Madžarske, pri kateri vztraja vlada Janeza Janše, številne negativne posledice.

"Vemo, da je vlada Janeza Janše obudila idejo, ki je bila nekaj let pokopana in to je ideja o sodelovanju zalednih držav, konkretno Madžarske, pri upravljanju in izgradnji drugega tira. V Levici smo ves čas takšnim idejam nasprotovali in še vedno ocenjujemo, da bi bil vstop druge države v 2TDK škodljiv," je pripravo novele zakona v današnji izjavi za javnost utemeljil poslanec LeviceMatej T. Vatovec.

icon-expand V Levici ostro nasprotujejo udeležbi tujega kapitala pri drugem tiru med Divačo in Koprom. FOTO: Miro Majcen

Vstop druge države po mnenju Levice ne bi pomenil zgolj škode za projekt, ampak tudi za javne finance in strateške interese Slovenije. V predlogu novele zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper je Levica črtala določbo, ki omogoča vstop tujega kapitala v lastniško strukturo projektnega podjetja 2TDK. Vatovec je spomnil, da je vlada že pripravila pobudo za sklenitev sporazuma z Madžari. Po njegovem mnenju je samo vprašanje časa, kdaj bo ta sporazum prišel v DZ. Z novelo zakona želijo po poslančevih besedah "na pravni podlagi zabetonirati odločitev, ki je pravilna, in sicer da drugi tir Slovenija zgradi z lastnimi viri in tako ohrani ves vpliv nad enim ključnih infrastrukturnih in strateških projektov v Sloveniji".

Pobuda za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri izgradnji in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper je sicer označena z oznako interno. Izhodišča, ki jih je pred meseci neuradno pridobila STA, so predvidevala, da bi Madžarska kot družbenica v projekt vstopila z 200-milijonskim kapitalskim vložkom v projektno podjetje 2TDK. Dobiček bi se začel izplačevati, ko bi začel drugi tir obratovati, torej predvidoma leta 2027. Donos na vložek ne bi bil zagotovljen, letni izplačani dobiček pa ne bi smel presegati treh odstotkov osnovnega kapitala družbe. Slovenija bi v zameno za kapitalski vložek Madžarski pomagala tudi pri pridobivanju zemljišča v Luki Koper ali ob njej.