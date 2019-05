'V sanacijo bank smo vložili pet milijard. Stanovanja so torej že plačana'

Luka Mesec , koordinator Levice, pojasnjuje: "V sanacijo slovenskih bank smo državljani in državljanke investirali pet milijard evrov. Se pravi ta stanovanja so že plačana. In tukaj gre le za premikanje iz enega državnega žepa - slabe banke v drug državni žep - stanovanjski sklad."

Ena izmed parcel slabe banke v domovini pa je tudi ta na Parmovi ulici v Ljubljani. Prostor nekdaj številnih državnih pisarn je danes popolnoma izpraznjen in zravnan z zemljo in zagotovo lahko postane nova soseska.

"Glavna žrtev te državne neaktivnosti so mladi," je povedal Mesec in dodal, da najemnine letijo v nebo, višajo se tudi cene stanovanj, hkrati pa mladi težko dobijo posojila. Edina alternativa dragemu najemu ali dolgoletnemu kreditu je življenje pri starših ali odhod v tujino, je še dodal Mesec.

Za so tudi na okoljskem ministrstvu, kjer želijo popraviti stare zablode državne stanovanjske politike. Državni sekretar na ministrstvu za okolje Aleš Prijon pravi: "Pri Jazbinškovi zakonodaji je šlo za neke vrste razprodajo državnega premoženja. Pri stanovanjski politiki naše države v tem trenutku gre pa za to, da se vzpostavijo neki modeli, ki bodo dolgoročno vzdržni."

Kot je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejal poslanec in koordinator Levice Luka Mesec, Slovenija že 25 let nima stanovanjske politike, republiški stanovanjski sklad je zadnjo finančno injekcijo za gradnjo stanovanj dobil leta 2008.

Predrag Todić iz Ljubljana nepremičnine: "Slaba banka je bila ustanovljena enostavno, da se te nepremičnine - a so to zemljišča ali katerekoli nepremičnine - enostavno prodajo po najboljši ceni in da se torej ta denar, ki je bil vložen, enostavno vrne nazaj. Jaz pravim, če je to za socialna stanovanja, vsekakor v redu, je to pozitivna nota. Vse ostalo je zadeva vprašljiva."

V zadnjih petih letih je slaba banka sicer prodala za več kot sto milijonov evrov stanovanj in zemljišč.