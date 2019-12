Licencam Adrie Airways se izteka čas. Bo vlada ustanovila njeno naslednico?

Dva leta na dan v Frankfurt in en v München. Tak je trenutno vozni red Lufthanse iz Ljubljane v Nemčijo. V zimskem času, ko je navadno manj potnikov, so trije leti dovolj, a bi lahko v poletnem pričakovali krizo. Pri Lufthansi so nam namreč potrdili, da za enkrat ne nameravajo povečati števila letov niti v poletnem času, le dopoldanski let v Frankfurt bodo prestavili na zgodnejšo uro. To bi lahko pomenilo, da bo Slovenija drugo leto postala letalsko povsem odrezana od Evrope, opozarja nekdanji Adrijin pilot Marko Kastelic. "Rad bi opozoril na anomalije. Medtem ko aerodrom razlaga o tem, da se trg nazaj stabilizira. Poglejte, z enim letom sredi dneva v Zürich na dan se ne more trg stabilizirati, če ste imeli prej tri lete," je dejal. Kar bi vplivalo tudi na naš turizem.