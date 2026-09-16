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Gospodarstvo

Lidl na cesto pošilja tovornjak brez voznika: blago bo dostavljal samostojno

Berlin, 16. 09. 2026 15.29 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Lidlov tovornjak

Tovornjak brez vozniške kabine in brez voznika bo po javnih cestah prevažal živila do Lidlove trgovine. Nemški trgovec je skupaj s švedskim tehnološkim podjetjem Einride začel štirimesečni preizkus avtonomnega električnega tovornjaka v nemški zvezni deželi Hessen. Vozilo bo vključeno v običajno logistiko in bo lahko opravilo do tri vožnje na dan. Če bo projekt uspešen, namerava Lidl avtonomno dostavo razširiti še na druge lokacije.

Lidl preizkuša, kako bi lahko bila videti prihodnost dostave blaga v njegove trgovine - brez voznika za volanom in celo brez prostora, kamor bi se voznik lahko usedel.

V Edermündu blizu Kassla bo avtonomni električni tovornjak prevažal blago med Lidlovim distribucijskim centrom in bližnjo trgovino. Vozilo švedskega tehnološkega podjetja Einride bo vozilo po javnih cestah, projekt pa je odobril nemški zvezni urad za motorna vozila KBA.

Lidl po lastnih navedbah s tem kot prvi trgovec z živili v Nemčiji v realnem logističnem procesu na javne ceste pošilja tovrstni avtonomni tovornjak.

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Nima niti vozniške kabine

Vozilo je zanimivo že na prvi pogled. Ker ni zasnovano tako, da bi ga upravljal človek, nima običajne vozniške kabine.

Uporablja sistem avtonomne vožnje četrte stopnje po klasifikaciji SAE, kar pomeni visoko avtomatizirano oziroma avtonomno vožnjo brez voznika znotraj vnaprej določenih pogojev in območja uporabe. To ne pomeni, da lahko tovornjak samostojno vozi kjerkoli in v vseh okoliščinah – njegov avtonomni sistem je namenjen konkretno opredeljenemu območju oziroma trasi.

V štirimesečnem preizkusu bo zato vozil po določeni poti med distribucijskim centrom in trgovino.

Tovornjak lahko prevaža 15 evropskih palet, dnevno pa so predvidene največ tri vožnje. Lidl načrtuje, da bo v štirih mesecih prepeljal več kot 3000 palet blaga.

Ne preizkušajo le tovornjaka

Za Lidl pri projektu ne gre samo za vprašanje, ali se lahko tovornjak varno pripelje od točke A do točke B.

Preveriti želijo predvsem, ali je mogoče avtonomna vozila vključiti v logistični sistem, ki je bil zgrajen okoli voznikov, torej nakladanje in razkladanje, časovni razporedi, prihod v trgovino, povezovanje z distribucijskim centrom in usklajevanje z drugimi vozili.

Če bo štirimesečni preizkus uspešen, namerava trgovec na drugih lokacijah preizkusiti tudi sistem, v katerem tovornjak ne bi več vozil samo med dvema točkama, temveč bi na eni poti zaporedoma obiskal več lokacij, poročajo nemški mediji.

Odgovor na pomanjkanje voznikov

Za zanimanjem velikih logističnih podjetij za avtonomne tovornjake je še en zelo praktičen razlog – pomanjkanje poklicnih voznikov.

Lidl in Einride pa nista edina, ki v Nemčiji stavita na takšen razvoj.

Tudi nemški proizvajalec gospodarskih vozil MAN razvija tovornjake brez izpustov z avtonomnimi funkcijami. Cilj podjetja je tehnologijo do leta 2030 pripraviti za serijsko proizvodnjo.

MAN je prve praktične izkušnje z avtonomnimi tovornjaki pridobival že leta 2021 v sodelovanju s hamburškim pristaniškim in logističnim podjetjem HHLA. Po uspešno končani testni fazi razvoj nadaljuje.

lidl testiranje avtonomni tovornjak

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