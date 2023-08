Liter bencina dražji za 3,3, dizla za 1,4 centa

Pri zadnjem določanju cen reguliranih pogonskih goriv je vlada znižala trošarine in tako preprečila podražitev. Ta nas je tako udarila s polmesečno zamudo. Liter bencina se bo podražil za 3,3 centa na 1,544 evra, liter dizelskega goriva pa za 1,4 centa na 1,572 evra. Za liter kurilnega olja bo treba odšteti 1,2 centa več, to je 1,156 evra.

Te cene bodo veljale do vključno 11. septembra, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Bencin bo najdražji po obdobju od 19. julija do 1. avgusta lani, ko je liter stal 1,620 evra, dizel pa po obdobju od 22. novembra do 5. decembra lani, ko je bilo treba za liter odšteti 1,623 evra.

Cene, če jih ne bi regulirali

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva in upoštevanju vseh v preteklosti veljavnih davkov in prispevkov morali za liter neosvinčenega bencina odšteti okoli 1,601 evra.

Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnikov oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi morala biti njegova cena okoli 1,711 evra za liter.

Ceno kurilnega olja v primeru, da regulacije ne bi bilo, pa so izračunali v višini okoli 1,337 evra za liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1337 evrov, regulirana cena mu torej prinese 181 evrov prihranka, so še izračunali na ministrstvu.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo še naprej izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci določajo sami.