Liter bencina cenejši za 2,8, liter dizla pa za 1,1 centa

Cene pogonskih goriv so sicer od julija regulirane na vseh bencinskih servisih po državi, torej na avtocestnem omrežju in zunaj njega. Nadaljevanje regulacije in omejevanja marž, skupaj s širitvijo sistema na avtocestne servise, je razburilo naftne trgovce, še posebej Petrol. Ta je sprejel več ukrepov, vključno z začasnim zaprtjem nekaterih manjših bencinskih servisov, in se spustil v spor z vlado.

Cene naftnih derivatov se ob navzgor omejenih maržah izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Se je pa v ponedeljek za konec omejevanja cen pogonskih goriv presenetljivo odločila hrvaška vlada. Ta je cene goriv omejevala tri leta, a je zdaj ocenila, da se je svetovni trg nafte stabiliziral. So pa v Zagrebu napovedali, da bodo znova posegli na trg, če se bodo maloprodajne cene preveč zvišale.