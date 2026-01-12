Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Liter bencina s torkom dražji, liter dizla cenejši

Ljubljana, 12. 01. 2026 11.36 pred 39 minutami 1 min branja 11

Avtor:
STA
Gorivo

S torkom se znova spreminjajo cene goriv. Liter 95-oktanskega bencina bo ob nespremenjenih trošarinah z 1,384 evra dražji za 0,3 centa, liter dizla pa se bo za toliko pocenil in bo stal 1,404 evra. Kurilno olje se bo pocenilo za 0,1 centa na 1,007 evra za liter, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Nove cene bodo na vseh bencinskih servisih po državi in pri ponudnikih kurilnega olja veljale do vključno 26. januarja.

Če ne bi regulirali cen, bi bilo treba po ocenah pristojnega ministrstva za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,464 evra, za liter dizla 1,486 evra in za liter kurilnega olja 1,110 evra.

Marže trgovcev so omejene na vseh bencinskih servisih po državi in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter največ 0,08 evra za liter za kurilno olje.

Cene reguliranih naftnih derivatov se sicer izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene temeljijo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

bencin gorivo dizel cene

Katera podjetja bodo upravičena do državne pomoči za znižanje stroškov?

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dobruška vas -Đžema
12. 01. 2026 12.14
Hvala vlada Dobruška vas in Novo mesto bo volilo Robija.
Odgovori
-2
1 3
dedek12345
12. 01. 2026 12.20
SAMO NEUMNI BODO VOLILI ROBIJA.
Odgovori
0 0
wsharky
12. 01. 2026 12.11
Robi zaradi te podražitve boš igubil na volitvah
Odgovori
+1
3 2
Delavec_Slo
12. 01. 2026 12.06
Vedno tak članek da ga moraš prebrat ene 5x da razumeš novo ceno, napišite stara toliko, nova toliko brez klobasanja!
Odgovori
+4
5 1
deny-p
12. 01. 2026 12.05
"Če ne bi regulirali cen"; 2/3 cene goriva pobere država v svoj žep!!!! Ne mi o regulaciji!!!!!
Odgovori
+2
3 1
ImamLastnoMnenje
12. 01. 2026 12.00
Regulacija pomeni: dati trgovcu, ki mora nabaviti gorivo in ga spraviti do potrošnika, minimalno, vladi, ki nima z gorivi nikakršnega dela in stroška, pa kolikor si zaželi. Plača tako in tako potrošnik!
Odgovori
+1
2 1
Pajo_36
12. 01. 2026 12.07
Tankaj po neregulirani ceni pol. V ozadju je pa kaj vse, folk k se vozi v službe, pa pokuri vsaj tri tanke na mesec pa te fore, evo že tukaj je razlika... Ane. Petrol napoveduje v 2026 rekordne dobičke, tako da naj samo nehajo.
Odgovori
+2
2 0
Actual Asparagus
12. 01. 2026 11.58
Liter bencina s torkom dražji, ni problema, pa tankaš več kot liter
Odgovori
+1
1 0
Pajo_36
12. 01. 2026 11.54
Neregulacija je špekulacija, jo je dokazal sam veliki vodja od februarja do maja 2022. Ampak itak ste dementni. Joooj kaj mi je dal sivih las takrat, da ga ne vidim like never tegale Janšarija, pa ungale Tržičana, kva je inštitut 1. november al kaj je, britof kompanija komunistična stara !
Odgovori
+2
5 3
Kratki
12. 01. 2026 12.19
Še ga boš gledal nič se bat-od marca naprej
Odgovori
0 0
uporabnik1234
12. 01. 2026 11.47
Hvala 🕊️ za regulacijo
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Ni mogla skriti sreče: noseča zvezdnica na rdeči preprogi
Po ločitvi: 5 ključnih nasvetov za srečnega otroka
Po ločitvi: 5 ključnih nasvetov za srečnega otroka
Takole Anamaria Goltes s hčerama uživa na snegu
Takole Anamaria Goltes s hčerama uživa na snegu
Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
zadovoljna
Portal
Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka novo poglavje, raki so hvaležni
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka novo poglavje, raki so hvaležni
Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026
Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026
Znana Slovenka v maju pričakuje dojenčka
Znana Slovenka v maju pričakuje dojenčka
vizita
Portal
Zakaj nikoli nimate energije?
Kaj resnično podaljšuje življenje in kako lahko vplivamo nanj
Kaj resnično podaljšuje življenje in kako lahko vplivamo nanj
Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli
Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli
Najmlajši bolnik z Alzheimerjevo boleznijo presenetil znanstveno skupnost
Najmlajši bolnik z Alzheimerjevo boleznijo presenetil znanstveno skupnost
cekin
Portal
Branko Železnik: 'Slovenci imamo milijarde na računih.' Zakaj jih ne vlagamo?
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Zakaj pozimi trošimo več?
Zakaj pozimi trošimo več?
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
moskisvet
Portal
Oče ga je skrival 14 let
Ali kratke vožnje po mestu škodujejo motorju?
Ali kratke vožnje po mestu škodujejo motorju?
Skrivnostna organizacija, ki jo pozna le peščica
Skrivnostna organizacija, ki jo pozna le peščica
Svet športa žaluje: Poslovil se je najbolj nori vratar
Svet športa žaluje: Poslovil se je najbolj nori vratar
dominvrt
Portal
Topel črni odtenek Espresso Martini: barvni trend, ki bo prevzel interierje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Zato morate pulover občasno oprati s kisom
Zato morate pulover občasno oprati s kisom
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
okusno
Portal
Fit sladica s skuto, ki ne pokvari prehranskih ciljev
Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico
Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
voyo
Portal
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445