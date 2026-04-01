Gospodarstvo

Liter dizla na avtocestah dražji od dveh evrov

Ljubljana, 01. 04. 2026 16.09 pred 26 dnevi 1 min branja 38

STA D.L.
Cena dizelskega goriva je na veliki večini bencinskih servisov na avtocestah in hitrih cestah presegla dva evra za liter, 95-oktanski bencin pa stane približno 1,80 evra za liter. Na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest cene ostajajo regulirane, a se je predvsem cena dizla s torkom prav tako občutno zvišala.

Rezervoar
Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci od 20. marca oblikujejo prosto. Vlada se je za to odločila zaradi povečanega povpraševanja po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu in nižjih cen goriv v Sloveniji v primerjavi s sosednjimi državami.

Vlada je v odziv na rast cen goriv že tudi začasno ukinila plačilo okoljske dajatve na gorivo, cene goriv pa se poleg tega začasno izračunavajo tedensko. Liter 95-oktanskega bencina se je s torkom podražil za 3,5 centa na 1,616 evra, liter dizla za 11,1 centa na 1,807 evra, liter kurilnega olja pa za 11,4 centa na 1,456 evra.

Cena 95-oktanskega bencina in dizla je tako najvišja po obdobju konec junija in v začetku julija 2022, cena kurilnega olja pa po obdobju konec oktobra in v začetku novembra 2022. Takrat je na cene energentov vplival ruski napad na Ukrajino.

Če cen ne bi regulirali in ne bi oprostili plačila okoljske dajatve, bi bilo po ocenah ministrstva za liter 95-oktanskega bencina treba odšteti okoli 1,782 evra, za liter dizla okoli 1,990 evra, za liter kurilnega olja pa okoli 1,661 evra.

Zaradi velikonočnega ponedeljka bodo prihodnji teden nove cene izjemoma znane v torek, veljale pa bodo od srede.

KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

zibertmi
03. 04. 2026 08.31
Kako laže ta Petrolovc,kot da nismo videvali skrite cisterne na skritih počivališčih!!!!
+2
2 0
Rafael Kramar
03. 04. 2026 16.30
Ti pa si resno bolan...!?
0 0
Smuuki
02. 04. 2026 12.54
Tak ukrep bi moral biti prvi dan napada na iran. Zakaj? Ker smo tranzitna država in bi z visokimi cenami goriva na avtocestah preprečili izčrpavanje naših zslog goriva. Ta ukrep je pravi le cene so še prenizke. Mirno bi imeli najdražje gorivo v evropi zaradi zemljepisne lege sloveniji. Smo pač na prostoru kjer preko našega prostora poteka tranzit. Druga napaka je bila prodaja 30 000 000 l horiva italiji. Zdaj smo goli in bosi.
+0
2 2
zibertmi
03. 04. 2026 08.34
in kdo je prodajal gorivo v italijo,kot smo mnogi že ob prvih novicah povedali.lastniki petrola in to ni država s 30 % lastništva-vedelo se je ,zrežirano je bilo s strani desne politike in lastnikov,zakoncev,ki imata v petrolu največ,tako kot fizične osebe kot preko dveh podjetij,ki imata lastništvo v petrolu.kurilno olje so ljudje naročali v začetku marca,dobava pa 15 maj ali pozneje.prejšnje leto in še leta prej je bila dostava v kakih 14 dneh
0 0
periot22
01. 04. 2026 20.35
V Rusiji je nafte dost Golob začnite delat v korist lastnega naroda ne da ga peljete v propad!!!!!!!!!
+2
3 1
Rock8
01. 04. 2026 20.32
Kaj ma golob pri tem?povsod po evropi je tako,razen seveda v zda,za to lahko kritizirate samo ORANŽNEGA!
-3
0 3
Eksiflajs96
01. 04. 2026 19.58
Sodcek pa okrog 100 dolarjev... kdo zej krade se praste..
+1
1 0
Rafael Kramar
03. 04. 2026 16.32
Pa kupi sodček!? Od starga fotra kotel za šnopc kuhat, pa si zdestiliraj crude v 95...
0 0
zibertmi
01. 04. 2026 19.35
Medtem ko v Petrolu opozarjajo, da njihovo poslovanje ogrožajo prenizke marže in dvig minimalne plače, hkrati beležijo rekordne dobičke. Tudi pri prodaji goriva.
+3
4 1
Rafael Kramar
03. 04. 2026 16.37
Pri prodaji goriva v Sloveniji delajo minus!!
0 0
Emyy
01. 04. 2026 19.18
Pohlepa nima meja
+1
1 0
ActiveS
01. 04. 2026 19.09
Hrana gre z prevozniki gor, nihče ne bo zastojn peljal hrane. Trgovci bodo pridno izkoriščal tarife prevoznikov, posledično gre hrana za 15-30% gor. Hvala Bruslju za hlapčevanje in vazalstvo, hvala JJ za obisk Kijeva, hvala vlada za uvedbo sankcij Ruski Federaciji in hvala za revščino, korupcijo in kriminal... Kmalu bo kriminal 500%, korupcija na vsakem vogalu, revščina pa naslednica demokracije...
+3
4 1
pinč pančev
01. 04. 2026 18.12
Kje pa bo folk dajal 100€ za tank.js mam pa ne dam.pr men se bliža meja.se na izlet si ne bomo mogl prvost.to pa so 🤣🤣🤣
+3
3 0
Holy50
01. 04. 2026 18.03
Ker vse poganja navzgor nafta, tudi plačo vežimo na nafto.
+2
2 0
pinč pančev
01. 04. 2026 18.13
Golob je dal kar je dal 🤣
-1
0 1
kovanec
01. 04. 2026 17.46
Takle mamo, ko začnejo jajotovi prijatli skrbeti za nas.
-2
0 2
94001
01. 04. 2026 17.40
Bravo Golob. To nam delaj.
+3
3 0
zibertmi
01. 04. 2026 17.29
je pa zanimivo spremljat cene nafte za sod in cene povsod po evropi ,danes je sod nafte okoli 120 pa so cene na sevisih šle v nebo.par let nazaj je bil isti sod čez 140 pa je bilo gorivo okoli 1 evra
+7
7 0
presrani
01. 04. 2026 17.27
Hvala vlada ,ker se kljub vsemu zelo trudite.Pohvalil bi Robija in Tino.
-3
3 6
pinč pančev
01. 04. 2026 18.14
Težko boš ti tole zagovarjal kle gor 🤣🤣
+2
2 0
Semek
01. 04. 2026 17.22
ne vidim nic goloba vec odkar je konec volitev... in kje so obljube se izpred 4 let? aja pa spet ste ga volili🤣🤣
+2
7 5
FreedomMan
01. 04. 2026 17.25
Kazen za veleizdajo se kaznuje od 1-10 let. Boš hodil na obisk bivšemu komunajzarju?
-1
4 5
FreedomMan
01. 04. 2026 17.21
Zaustaviti bi morali zlo od satanistov ter zionistov, dokler je bil čas, sedaj ko pa trkajo problemi na naša vrata je pa panika.
-2
2 4
dron
01. 04. 2026 17.20
Vsa čast jufki in njegovim ritoliznikom, da podpirate Trampa in Natanjahuja🙉🙈🐷
+2
6 4
FreedomMan
01. 04. 2026 17.19
To da 11 milionov Kubancev nima elektrike in zdravil, ker se to zdi dobro psihopatu Trumpu, da jim da sankcije na vse... po Venezueli in Gazi, so pa prišli računi tudi na naš naslov, sreča pa še ni okupiral Grenlandije... od koga se bomo pa potem branili od Rusov ali Američanov?
+2
5 3
FreedomMan
01. 04. 2026 17.23
Zločini drugje se niso dotaknili nikogar, Kubanci nimajo niti osnovnih stvari ker imajo sankcije na vse, upam da trump in bibi umreta čimprej... no za bibija se že govori,da obstaja samo še virtualno.
+1
4 3
FreedomMan
01. 04. 2026 17.17
Zahvala maga desničarjem v Ameriki in doma, ki podpirajo psihopate kot sta Trump in Netanyahu.
-1
4 5
kovanec
01. 04. 2026 17.43
Putin se redi od smeha in norih EU voditeljev.
-1
0 1
Žmavc
01. 04. 2026 17.07
Hvala, Golob. Res nas pelješ po poti Švice. Vsaj po cenah sodeč.
+9
11 2
