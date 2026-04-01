Liter dizla na avtocestah dražji od dveh evrov

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci od 20. marca oblikujejo prosto. Vlada se je za to odločila zaradi povečanega povpraševanja po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu in nižjih cen goriv v Sloveniji v primerjavi s sosednjimi državami.

Konec omejitev, podražitve so tukaj: kje je gorivo že prebilo mejo dveh evrov?

Preberi še Konec omejitev, podražitve so tukaj: kje je gorivo že prebilo mejo dveh evrov?

Vlada je v odziv na rast cen goriv že tudi začasno ukinila plačilo okoljske dajatve na gorivo, cene goriv pa se poleg tega začasno izračunavajo tedensko. Liter 95-oktanskega bencina se je s torkom podražil za 3,5 centa na 1,616 evra, liter dizla za 11,1 centa na 1,807 evra, liter kurilnega olja pa za 11,4 centa na 1,456 evra.

Cena 95-oktanskega bencina in dizla je tako najvišja po obdobju konec junija in v začetku julija 2022, cena kurilnega olja pa po obdobju konec oktobra in v začetku novembra 2022. Takrat je na cene energentov vplival ruski napad na Ukrajino.

Če cen ne bi regulirali in ne bi oprostili plačila okoljske dajatve, bi bilo po ocenah ministrstva za liter 95-oktanskega bencina treba odšteti okoli 1,782 evra, za liter dizla okoli 1,990 evra, za liter kurilnega olja pa okoli 1,661 evra.

Zaradi velikonočnega ponedeljka bodo prihodnji teden nove cene izjemoma znane v torek, veljale pa bodo od srede.