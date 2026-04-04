Liter dizla zunaj avtocest s sredo že blizu 1,85 evra?

Po ocenah Financ bo bencin na bencinskih servisih zunaj avtocestnega omrežja v prihodnjem tednu stal okoli 1,65 evra za liter. Podobno podražitev kot pri dizlu pričakujejo tudi pri kurilnem olju. To bi se po njihovi oceni tako podražilo na nekaj več kot 1,50 evra za liter.

Pri oceni so izhajali iz trenutno veljavnih reguliranih cen pogonskih goriv, ki znašajo 1,616 evra za liter bencina, 1,807 evra za liter dizla in 1,456 evra za liter kurilnega olja.

Ob tem pri časniku opozarjajo, da ostaja ocena zaradi visoke nihajnosti naftnih trgov in možnosti dodatnih posegov države nekoliko manj predvidljiva. Spomnili so, da je vlada konec marca prešla na tedensko usklajevanje cen, zato se regulirane cene ne spreminjajo več vsak drugi torek, temveč vsak torek. Ker je v ponedeljek dela prost dan, bodo tokrat nove cene uveljavljene v sredo.