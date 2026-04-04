Gospodarstvo

Liter dizla zunaj avtocest s sredo že blizu 1,85 evra?

Ljubljana, 04. 04. 2026 13.28 pred 24 dnevi 2 min branja 74

Avtor:
STA
Podražitev goriva

Regulirana cena dizelskega goriva bi se brez dodatnih posegov države na bencinskih servisih zunaj avtocestnega omrežja v prihodnjem tednu lahko zvišala na okoli 1,85 evra za liter. To bi bilo približno pet centov več kot trenutno. Liter 95-oktanskega bencina naj bi se podražil za tri cente.

Po ocenah Financ bo bencin na bencinskih servisih zunaj avtocestnega omrežja v prihodnjem tednu stal okoli 1,65 evra za liter. Podobno podražitev kot pri dizlu pričakujejo tudi pri kurilnem olju. To bi se po njihovi oceni tako podražilo na nekaj več kot 1,50 evra za liter.

Pri oceni so izhajali iz trenutno veljavnih reguliranih cen pogonskih goriv, ki znašajo 1,616 evra za liter bencina, 1,807 evra za liter dizla in 1,456 evra za liter kurilnega olja.

Ob tem pri časniku opozarjajo, da ostaja ocena zaradi visoke nihajnosti naftnih trgov in možnosti dodatnih posegov države nekoliko manj predvidljiva. Spomnili so, da je vlada konec marca prešla na tedensko usklajevanje cen, zato se regulirane cene ne spreminjajo več vsak drugi torek, temveč vsak torek. Ker je v ponedeljek dela prost dan, bodo tokrat nove cene uveljavljene v sredo.

Preberi še Hrana v šestih letih dražja tudi za 70 odstotkov: bo vlada znižala DDV?

Na Financah opozarjajo tudi, da se v Evropa sooča z vse večjimi izzivi pri dobavi dizla. Pri tem se sklicujejo na poročanje Bloomberga, da so se cene dizla na londonski borzi povzpele najvišje po letu 2022, trgovci pa zaradi motenj v Hormuški ožini iščejo sode po vsem svetu in jih preusmerjajo na bistveno daljše poti.

To po navedbah Bloomberga krepi bojazen, da bi se Evropa lahko že v prihodnjih tednih soočila s pomanjkanjem oskrbe, če se pretok skozi ožino ne normalizira.

gorivo cene bencin dizel izračun
KOMENTARJI74

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zibertmi
06. 04. 2026 16.47
zakaj se že gre pri vsem skupaj.evropa peko te ožina in irana uvozi zgolj 4% nafte kot govorijo številke
MO26
04. 04. 2026 21.26
za avtoprevoznike in gospodarstvo seveda ni OK dražja nafta.. našo družino če bo recimo 0,4€ dražji energenti nas letno stane cca 450€ več...kar pa je malo glede obdavčitvev plač in ostalih podražitev zadnjih 4 let...
HUSO BOSS
04. 04. 2026 21.00
ZANIMIVO,PRI NAS SE TEDENSKO DRAŽI V SOSEDNJI ITALIJI PA Z DNEVA V DAN CENEJŠA NAFTA..KMALU BOMO MI ZAČELI HODITI K NJIM TANKAT KOT ONI NEKDAJ K NAM
Dan D
04. 04. 2026 21.55
naprej se nekulturnez ne deri. kot drugo je pa to čista laž.
Lock Down
05. 04. 2026 13.26
Če kričiš, še ni rečeno da imaš prav, pomeni le-to da si najglasnejši. V notranjosti Italije so v notranjosti trenutno cene med 1.95-2.10 evra, torej nakladaš.
tali?ni tom
04. 04. 2026 20.12
aha,ukrajinske pufe bo treba zažet vračat! sicer je povod res amerika in njena agresija na iran,in izraelska seveda,vendar ,tole je bila prilika! benz bo po dva evra in 80 sem dobil namig do konca leta!
Vera in Bog
04. 04. 2026 20.11
Izgleda, da hočejo omejiti promet in nič drugega.
FIRBCA
04. 04. 2026 19.21
ob kopronski pomoci eu so gospodarstveniki podpisali kako bomo vracali ta denar davki inflacija gorivo avgusta 2026 plansko po celi eu po 2 evroncka. To ni kriv Iran temvec krediti ko ga politiki jemljejo, ko so vsi podkupljeni bankam. Zakaj se ne prizadevajo da gospodrstvo kmetizem dvignemo ne sami davki in nori zakoni zamaski kravji prdci itd ja EU res smo zasli z nasim breuselskem vrtcem.
tron3
04. 04. 2026 18.59
Kdor bo imel za benz in nafto poleti, se bo vozil po na pol praznih avtocestah, turistov iz tujih držav pa itak ne bo, kako lepo!!!!
tron3
04. 04. 2026 18.50
Zakaj je draga nafta v Sloveniji, zato ker je Slovenija članica EU, pa v vojni smo z Rusi pove Fajonova, torej z norostmi slovenskih politikov nima nič Doni, je tako????
Chrome
04. 04. 2026 18.49
40 centov za 100km in to s stvarjo, katera je imuna na gužvo. Hvala bogu, da nisem več odvisen od avtomobila kot v preteklosti. Vsako leto dražje in manj uporabno. Je pa to odlična stvar, kako ljudem zagreniti življenje.
bandit1
04. 04. 2026 18.12
Če moram v službo bom pač tankal. Za afnanje pa ne bo več nepotrebnih kilometrov.
Banion
04. 04. 2026 17.54
vidite kako dalekoviden je bil mesec ko je predlagal 1000 eur minimalne plače
kr en 123
04. 04. 2026 17.38
Dolgotrajna oskrba z gorivom tudi ne deluje....
devlon
04. 04. 2026 17.32
super. nc hudga. se bo pri kakih drugih stvareh mal zategnilo. tako da, no problem. lahko bi bolj dvignili. gasa
scipio
04. 04. 2026 16.54
Hvala tebi, kramp, in tebi, bibi Net, da bomo benz kmalu kupovali po flaškah. In menjali družinsk9 srebrnino za krompir in zelje v naturi. Toliko časa ga bosta krasila po tem svetu, da bosta oba konćala kot nekoč Benito M. na trgu v Milanu. Ostali pa še naprej veselo voljite lokalnega MAGA perjatla in njegov prijazni obraz in vso čudovito enturažo.
Samo navijač
04. 04. 2026 16.53
Vsak ima kaksen koticek zemlje. Ne vem zakaj bi bila lakota. Mal se bi treba prpognat ,bodo pridelki skozi celo leto.
Samo navijač
04. 04. 2026 16.50
Rusi imajo ta energent zelo poceni. Če vozijo na Kubo, bodo se k nam pripeljali.
IS58
04. 04. 2026 16.22
Preti nam lakota,če se bo to nadaljevalo. Cena goriva bo nepomebna.
IS58
04. 04. 2026 16.20
Cena diesla narašča, pa vsi tiho. Včasih je cena narasla preko 1,6 eura, pa je nastajala prava panika. Tudi, ko bo cena 2€ in več bomo tiho. Pomeni, da so jagenčki umolknili.
MatPaat
04. 04. 2026 16.22
Volitve so mimo to je rezultat. Saj se je vedelo zakaj ni bilo drastičnega dviga. Ko Golob dobi mandat pa hara naprej po starem sistemu.
Rafael Kramar
04. 04. 2026 16.40
Ja, lahko si tudi jagenjček, ki se dere v tri krasne, če misliš, da bo kaj pomagalo.
punkracij
04. 04. 2026 16.07
Napoveduje se lakota po vsem svetu za leto 2027.Vse to je možno v tem norem svetu,v Sloveniji pa prav slabo stojimo na vseh področjih kar se tiče samooskrbe,če pa bo še gorivo drago se nam lahko to res zgodi.
Prelepa Soča
04. 04. 2026 16.39
Lakota? Saj ima 90% ljudi preveliko težo, tako, da ne bo težav, važno je, da bo pitna voda. Je pa res, da, če bo hrane manj, suhci ne bomo imeli težav, pač pa preobilni, ker se ne bodo mogli več prenajedati.
Rafael Kramar
04. 04. 2026 17.48
Tadebeli imajo kaj shujšati, kaj boš pa ti...;)
DSS
04. 04. 2026 15.50
Premalo. vsaj 2 eura bi moral bit.
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Kmetija
