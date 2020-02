Litostroj jeklo naposled v stečaj

Ljubljanska družba Litostroj jeklo je bila v preteklosti dvakrat v prisilni poravnavi. Po poravnavi leta 2014 je ključno vlogo v zgodbi po pridobitvi terjatev v okviru sanacije Abanke prevzela Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB).

Ob prenosu terjatev na DUTB je bila prisilna poravnava Litostroja jeklo že skoraj končana, a takoj po končani prisilni poravnavi se je izkazalo, da je podjetje znova insolventno in nezmožno nadaljnjega poslovanja. DUTB se je zato leta 2015 odločila za prodajo svojih terjatev in lastniškega deleža, a kupca ni uspela najti, podjetje pa ni moglo plačevati svojih obveznosti do zaposlenih in upnikov.

Podjetje je zato sredi leta 2017 sklenilo, da je edina možnost zagotovitve poplačila prispevkov in maksimalnega poplačila upnikov ponovljena prisilna poravnava, katere glavna vsebina je bila oddaja premoženja v najem in odprodaja sredstev podjetja.