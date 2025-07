Ljubljani se jeseni obeta nova letalska povezava

Vueling je z namenom napovedi vzpostavitve povezave in rezervacije časovnih slotov predložil okvirni vozni red, pa katerem bi med Barcelono in Ljubljano začel leteti 16. novembra. Vozni red še ni potrjen in se lahko še spremeni, tako vozovnice še niso naprodaj.

Leti z letalom Airbus A320 so zaenkrat predvideni za četrtke in nedelje. Od 9. decembra do 6. januarja bi bil ob torkih na voljo še dodaten let, nato pa bi se vrnili na razpored z dvema letoma tedensko.

Vueling je med Barcelono in Ljubljano že letel junija, julija in avgusta leta 2010. Povezavo ljubljanskega letališča z Iberskim polotokom je julija lani za poletne mesece vzpostavil prevoznik Iberia, lastnik Vuelinga, ki je letel med Madridom in Ljubljano, vendar je Barcelona po poročanju portala na vrhu povpraševanja za lete na Iberski polotok.

Trenutno Ljubljano in Barcelono povezujejo čarterski leti organizatorjev potovanj. Nazadnje je na povezavi redno letel propadli slovenski nacionalni letalski prevoznik Adria Airways, ki je v poletnih sezonah med letoma 2006 in 2012 izvajal dva oziroma tri lete tedensko.

Če bo Vuelingova povezava vzpostavljena, bo to druga nova povezava Ljubljane s Španijo prihajajočo zimo. Latvijska letalska družba AirBaltic bo jeseni vzpostavila letalsko povezavo med Brnikom in španskim otokom Gran Canaria.