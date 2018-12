Ljubljansko letališče v 2019 pričakuje nov potniški terminal

Na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana se prihodnje leto obeta začetek izgradnje novega potniškega terminala oziroma širitev obstoječega, ki je zaradi rasti števila potnikov vse bolj potreben. Trenutno je v teku postopek za izbor izvajalca del, ki bodo stala okoli 16 milijonov evrov. Za sprejem prvih potnikov bo terminal predvidoma nared leta 2021.

V družbi, ki upravlja z ljubljanskim letališčem, že vrsto let načrtujejo gradnjo novega terminala, s katerim bi odpravili ozka grla obstoječega terminala. Recesija in zmanjšano število potnikov ter nato še privatizacija družbe so te načrte zavrli, za novega lastnika - nemški Fraport pa je po ponovni strmi rasti števila potnikov investicija znova aktualna. Popolnoma nov terminal, rahlo odmaknjen in povezan s starim Sam projekt je sicer drugačen od prvotno začrtanega, manjše spremembe pa je doživel še v letošnjem letu. Kot je pojasnil poslovodni direktor Fraporta Slovenija, ki upravlja z letališčem, Zmago Skobir, gre za podoben koncept, kot je bil planiran, torej za popolnoma nov terminal, rahlo odmaknjen in povezan s starim, ki je bil zgrajen leta 1973 in razširjen leta 2007.

Trenutno poteka dvostopenjski izbirni postopek za izvajalca del. FOTO: Aljoša Kravanja

Na voljo bo več kot 10.000 kvadratnih metrov novih površin, na katerih bosta nova odhodna hala in prostor za opravljanje varnostnih pregledov, saj je obstoječi zelo majhen in ne omogoča širitve. Nova bo tudi komercialna ponudba na področju trgovin in gostinstva. Prav tako bo zagotovljen večji poslovni salon. Letos pričakujejo rekordnih 1,82 milijona potnikov "Vse to bo omogočalo boljše storitve tudi ob nadaljnji rast števila potnikov in slovo od zamaškov pri odpremi potnikov, ki jih imamo danes," je izpostavil Skobir in pojasnil, da so potrebe po novem terminalu še bolj izrazite v zadnjih treh letih, ko se je zaradi večje prepoznavnosti Slovenije, gospodarske rasti in dobrega poslovanja Adrie Airways, število potnikov močno povečalo. Tako letos na letališču pričakujejo rekordnih 1,82 milijona potnikov.

Po ponovni strmi rasti števila potnikov je investicija znova aktualna. FOTO: Miro Majcen

"To rast prometa s staro infrastrukturo in manjko osebja dnevno močno občutimo in nesporno je, da je nova infrastruktura potrebna, zato tudi vsi postopki za izgradnjo novega terminala potekajo," je pojasnil Skobir, ki večjih presenečenj glede izgradnje terminala sicer ne pričakuje, a opozarja, da je vse povezano s prihodki, rastjo in skrbnim načrtovanjem investicij. Celotna investicija bo stala približno 20 milijonov

Projekt je tehnično zastavljen tako, da se bo gradnja novega terminala odvijala odmaknjeno od obstoječega, da letalske operacije tudi med gradnjo ne bodo motene in ne bo prihajalo do zastojev pri odvijanju letalskega prometa. Možni pa so občasni zastoji v cestnem prometu, saj se bo sočasno s terminalom gradila notranja cestna povezava.