'Ljudje bodo načeli prihranke, znižala se bo potrošnja in s tem standard'

Sedanja inflacija je pojav, s katerim se sooča ves (zahodni) svet. Kot nam je pojasnil profesor ljubljanske Ekonomske fakultete Marko Pahor , gre za tako imenovano ponudbeno inflacijo, saj je posledica šoka na področju ponudbe ter rasti cen energentov, surovin in hrane zaradi vrste dejavnikov, od pandemije covida-19 in strategij spopadanja z njo do vojne v Ukrajini. "Življenjski stroški zaradi inflacije naraščajo, in to hitreje, kot jim lahko plače in drugi prihodki sledijo. Na kratek rok to pomeni, da bodo gospodinjstva v povprečju manj varčevala oziroma celo načela prihranke, vsaj deloma se bo znižala tudi raven realne potrošnje in s tem standard."

Kaj to pomeni? Običajno se to pozna tako, da potrošniki najprej odložimo nakupe trajnejših dobrin, denimo vozil in gospodinjskih aparatov, šele kasneje zategnemo pas pri vsakodnevni potrošnji. "Ta je praviloma precej odporna proti spremembam cen, ljudje se neradi odpovedujemo svojim navadam in jih spreminjamo. Tudi glede počitnic in potovanj ni pričakovati, da bi se ljudje zgolj zaradi cen množično odrekali dopustom, verjetno bo prej kak avtomobil ali pralni stroj počakal na zamenjavo," je ocenil profesor Pahor.

Cene življenjski potrebščin občutno naraščajo. Aprila je letna rast znašala 6,9, mesečna 2,6 odstotka, kažejo podatki Statističnega urada RS (Surs). K mesečni inflaciji so največ, po 0,5 odstotne točke, prispevale višje cene hrane (za 2,9 %) in počitniških paketov (za 19,2 %). Pri hrani so se najbolj podražili olje in maščobe (za 7 %), meso (za 6,3 %), zelenjava (za 5,2 %), kruh in izdelki iz žit (za 2,9 %). Dražja kot marca je bila tudi električna energija (za 11,6 %), ki je k inflaciji prispevala 0,3 odstotne točke. Za prav toliko, 0,3 odstotne točke, so inflacijo zvišale podražitve oblačil in obutve (za 3,8 %). 0,2 odstotne točke so dodala dražja tekoča goriva (za 20,4 %).

Inflacijski pritisk so povzročile še višje najemnine ter cene cigaret, zbiranja odpadkov, plina, najema garaž, parkirišč in osebnih vozil, stanovanjske in gospodinjske opreme, tekočega vzdrževanja stanovanj, gostinskih storitev ter raznovrstnega blaga in storitev, navaja podatke Surs.