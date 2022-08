Ljudje kopičijo električne grelnike in želijo (nove) nuklearke

Tudi med privrženci Zelenih, ki so v osnovi še posebej kritični do jedrske energije, jih je le 31 odstotkov za vztrajanje pri dogovorjenem izstopu iz jedrske energije ob koncu leta. Skoraj dvakrat toliko, 61 odstotkov Zelenih, pa je za podaljšanje tega obdobja, medtem ko manjšina privržencev stranke zagovarja dolgoročno uporabo jedrske energije.

Nemci želijo tudi druge ukrepe. Glede na trenutno situacijo 81 odstotkov anketiranih meni, da je prav, da se pospeši širitev vetrne energije. 61 odstotkov jih pozdravlja povečano uporabo termoelektrarn.

Veliko bolj so kritični do predloga za spodbujanje tako imenovanega frackinga v Nemčiji. To zavrača 56 odstotkov anketiranih, ukrep bi pozdravilo le 27 odstotkov vprašanih.

Medtem ko je volja državljanov torej razmeroma nedvoumna, ima politika nekoliko drugačne poglede. V zvezni vladi, ki ji sicer pada podpora, temu ostro nasprotujejo Zeleni. Si pa opozicija, predvsem CSU na Bavarskem, močno prizadeva za podaljšanje obratovalnega obdobja. Vodja CDU Friedrich Merz se na primer zavzema za naročanje gorivnih palic za vsaj dve do pet let.

Na drugi strani zvezna vlada očita bavarskim oblastem ohlapno ravnanje s pravili jedrske varnosti. Časnik citira pismo glavnega jedrskega nadzornika zvezne vlade Gerrita Niehausa bavarskemu ministrstvu za okolje. V pismu svojemu kolegu v Münchnu Nierhaus navaja, da podaja oceno varnosti, ki je ne razume in je v nasprotju z načeli nemške nadzorne prakse. Ta načela vključujejo zanašanje na temeljite teste in dokaze, poroča SZ.

Tako imenovani periodični varnostni pregled bi bil za vse tri še delujoče nemške jedrske elektrarne nujen že leta 2019, a tega zaradi opuščanja jedrske energije niso več izvajali. Bavarska se je zavzela za izvedbo tega pregleda med tekočimi operacijami, čemur pa v Berlinu ostro nasprotujejo.

Nemci množično kupujejo električne grelnike

Medtem je v Nemčiji močno narasla prodaja električnih grelnikov, saj se Nemci pripravljajo na morebitno energetsko krizo to zimo. Po podatkih podjetja za tržne raziskave GFK je bilo v Nemčiji v prvih šestih mesecih leta 2022 prodanih približno 600.000 grelnikov, kar je 35 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Toda strokovnjaki svarijo, da je to slaba ideja, saj da je uporaba električnega grelnika dražja, hkrati pa bi lahko njihova sočasna uporaba povzročila izpad električne energije.

Vseeno je povpraševanje tako veliko, da jih je v nekaterih trgovinah že zmanjkalo.

Nemčija je sicer močno odvisna od ruskega plina in Gazpromovo večkratno zmanjšanje dobave plina je sprožilo bojazen, da bi lahko Rusija prekinila dobavo, da bi poskušala pridobiti politični vpliv na Evropo, ki je uvedla obsežne sankcije proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini.

Cene plina so po Evropi močno narasle, saj je Rusija zmanjšala dobavo celini preko plinovoda Severni tok. Cene električne energije pa so se v Nemčiji letos skoraj potrojile.

"To zimo nam bo verjetno primanjkovalo 30 odstotkov zemeljskega plina," je dejal strokovnjak za nafto in plin Thomas O'Donnel za Euronews. "To pomeni, da vsi ne bodo imeli dostopa do plina in da bo prišlo do racionalizacije in distribucije." "Potrošniki bodo to seveda občutili," je dejal.