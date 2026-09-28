Logistika prihodnosti: od odpornosti do AI in vprašanja, kdo bo delal?

Konferenca se bo začela ob 9.30, dogajanje pa bomo na 24ur.com spremljali v živo.

Logistika je takrat, ko deluje, skoraj nevidna. Tovornjaki, vlaki in ladje pripeljejo blago, proizvodnja pravočasno dobi surovine, spletno naročilo prispe na dom, trgovske police ostanejo založene. Ko se eden od členov ustavi, pa lahko posledice v kratkem času občutijo podjetja in potrošniki. Prav zadnja leta so pokazala, kako ranljive so lahko dobavne verige in kako hitro se lahko spremenijo poti, po katerih se premikajo blago, energenti in surovine. Zato vprašanje za logistiko ni več samo, kako nekaj od točke A do točke B pripeljati čim hitreje in čim ceneje. V ospredje stopajo tudi zanesljivost, odpornost, varnost in sposobnost hitrega prilagajanja. O tem bo danes v Grand Plaza Hotelu Ljubljana tekla razprava na poslovno-medijski konferenci Platforme - Logistika: hrbtenica gospodarstva v času sprememb. Na sedmih vsebinskih panelih bodo sogovorniki iskali odgovore na vprašanja, ki segajo od položaja Slovenije na evropskem logističnem zemljevidu do umetne inteligence, dostave zadnjega kilometra, energetike, umeščanja infrastrukture v prostor in pomanjkanja kadrov.

Od krize do krize: koliko smo se naučili?

Prva razprava bo odprla eno temeljnih vprašanj današnje logistike: kako zgraditi dobavno verigo, ki bo delovala tudi takrat, ko stvari ne gredo po načrtih? Regionalizacija dobavnih verig, varnost oskrbe in spreminjanje globalnih tokov blaga so namreč podjetja prisilili v ponovno presojo sistemov, ki so bili desetletja zgrajeni predvsem okoli učinkovitosti in nizkih stroškov. Panel Odpornost dobavnih verig v času globalnih sprememb bo vodil Uroš Slak. Sodelovali bodo Dušan Mes, generalni direktor Skupine Slovenske železnice, Gregor Belič, član uprave družbe Luka Koper, Matej Oset, generalni direktor družbe 2TDK, in Marko Cegnar, generalni direktor družbe Pošta Slovenije.

Na zemljevidu je slovenska logistična priložnost očitna. Toda geografska lega sama po sebi ne zagotavlja konkurenčne prednosti. FOTO: Damjan Žibert

Slovenija ima lego. Toda ali jo znamo izkoristiti?

Na zemljevidu je slovenska logistična priložnost očitna. Država leži na stičišču pomembnih evropskih prometnih poti in prek severnega Jadrana povezuje srednjo in vzhodno Evropo s svetovnimi trgi. Toda geografska lega sama po sebi ne zagotavlja konkurenčne prednosti. Luka Koper, drugi tir, železniški in cestni koridorji, logistični centri ter povezave z drugimi regionalnimi vozlišči morajo delovati kot povezan sistem. Za podjetje, ki izbira transportno pot, namreč ni pomembna samo razdalja, ampak tudi, ali bo blago na cilj prispelo zanesljivo in pravočasno. "Jadran ima velik potencial, da postane eden glavnih oskrbovalnih koridorjev za srednjo Evropo. Slovenija lahko s svojo lego, Luko Koper in zanesljivimi povezavami z zalednimi trgi pri tem prevzame pomembno vlogo," je v napovedi konference poudaril Ivić Vodopija, generalni direktor za srednjo in južno Evropo pri skupini A.P. Moller Maersk. O tem bodo na panelu Slovenija kot logistična vrata Srednje Evrope poleg Vodopije razpravljali Miha Butara, direktor družbe SŽ-Potniški promet, Miha Tavčar, glavni izvršni direktor družbe Nomago, in Wolfgang Schrammel, vodja poslovnega razvoja na področju letalskega tovora pri Letališču Gradec. Pogovor bo vodil Marko Gregorc.

Ko postanejo podatki enako pomembni kot tovornjaki in skladišča

Druga velika sprememba se dogaja v ozadju fizičnega premikanja blaga. Senzorji spremljajo pošiljke in opremo, podatkovna analitika pomaga predvidevati zamude, umetna inteligenca optimizira poti, avtomatizirani sistemi pa prevzemajo vse več nalog v skladiščih in distribucijskih centrih. Podatki tako postajajo del logistične infrastrukture. Toda bolj ko so dobavne verige digitalno povezane, bolj so od digitalnih sistemov tudi odvisne. Vprašanje učinkovitosti se zato vse bolj prepleta z vprašanji kibernetske varnosti, zaščite podatkov in zaupanja med partnerji. "Logistika 4.0 ni več vprašanje prihodnosti, ampak vsakodnevne konkurenčnosti. Podjetja, ki znajo podatke pretvoriti v boljši nadzor nad procesi in hitrejše odzivanje na motnje, lahko svojim naročnikom zagotavljajo zanesljivejše dobavne verige," je v napovedi konference poudaril Samo Kastelic, član uprave Intereurope. Na panelu Logistika 4.0 kot nova bitka za učinkovitost, nadzor in varnost verig se mu bodo pridružili Mart Dekleva, direktor DKV Mobility Slovenija, Slavko Ovčina, direktor divizije IKT rešitve v Pošti Slovenije, ter prof. dr. Matevž Obrecht, prodekan za raziskovalne zadeve na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. Razpravo bo vodil Mark Vidrih.

Druga velika sprememba se dogaja v ozadju fizičnega premikanja blaga. Podatki postajajo del logistične infrastrukture. FOTO: Shutterstock

Paket hočemo hitro. Toda kdo bo plačal ceno hitrosti?

Digitalizacija je močno spremenila tudi zadnji del logistične poti – trenutek, ko blago pride do končnega uporabnika. Rast e-trgovine in platformne ekonomije je ustvarila pričakovanje, da mora biti dostava vedno hitrejša, sledljiva in čim bolj prilagojena posamezniku. Toda hitrost ima svojo ceno. Več dostav pomeni več prometa v mestih, logistična podjetja pa iščejo ravnotežje med stroški, pričakovanji kupcev in trajnostjo. Zato se širijo paketomati, razvijajo mikroskladišča in iščejo novi modeli dostave. O dostavi zadnjega kilometra kot novi ekonomiji hitrosti bodo razpravljali Jan Škoberne, vodja javnih politik za Adriatic regijo pri Wolt Slovenija, Marija Davidović-Lazić, vodja operacij za regijo jugovzhodne Evrope pri BESTSELLER, Marko Štefančič, direktor Kompetenčnega centra za umetno inteligenco, in Nena Dokuzov z Direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo. Pogovor bo vodil Marko Gregorc.

Električni tovornjak potrebuje precej več kot vtičnico

Tudi razogljičenje logistike odpira vprašanje, ki presega samo izbiro novih vozil. Če podjetje elektrificira večji vozni park, mora vedeti, od kod bo dobilo dovolj električne energije, kdaj bo vozila polnilo in kako bo obvladovalo konične obremenitve omrežja. V logistično infrastrukturo zato vse bolj sodijo lastna proizvodnja energije, baterijski hranilniki in sistemi za pametno upravljanje porabe. "Elektrifikacija logistike ne pomeni le zamenjave vozil, temveč zahteva nov način upravljanja energije," je v napovedi konference izpostavil prof. dr. Aleš Ahčan, CEO družbe PowerUp Energy. Na panelu Od omrežja do hranilnika: nova energetska infrastruktura logistike bosta ob njem sodelovala dr. Rok Vihar, direktor Ljubljanskega potniškega prometa, in prof. dr. Tomaž Katrašnik s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Pogovor bo vodil Miha Drozg. Med vprašanji bo tudi, ali lahko večja industrijska in logistična območja postanejo energetska vozlišča ter kdaj energetska odpornost iz stroška postane konkurenčna prednost.

Panoga se že danes sooča s pomanjkanjem kadrov, umetna inteligenca, avtomatizacija in novi poslovni modeli pa bodo številna delovna mesta preoblikovali. FOTO: Shutterstock

Logistični center nekje mora stati

Vsak nov terminal, skladišče, železniška povezava ali logistični center pa se mora umestiti tudi v konkreten prostor. Kar je za gospodarstvo strateška infrastruktura, lahko za prebivalce pomeni več tovornjakov, hrupa in posegov v okolje. Prav zato bo eden od panelov namenjen vprašanju, kako logistični razvoj uskladiti z interesi lokalnih skupnosti. Razpravo bo vodil Adi Omerović, sodelovali pa bodo Ana Grabnar Crnčec, partnerka v odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, Aleš Mihelič, svetovalec poslovodstva družbe Slovenske železnice, ter dr. Marko Soršak, župan Občine Hoče-Slivnica. V ospredju bodo umeščanje logističnih centrov, prometne obremenitve, koristi za lokalno okolje ter pomen pravočasnega in transparentnega dialoga z občinami in prebivalci.

In kdo bo vse to upravljal leta 2036?