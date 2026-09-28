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Gospodarstvo

Logistika prihodnosti: od odpornosti do AI in vprašanja, kdo bo delal?

Ljubljana, 28. 09. 2026 07.00 pred 44 minutami 6 min branja 7

Avtor:
Natalija Švab
Paketi

Od zabojnika, ki prispe v Luko Koper, do paketa pred našimi vrati – logistika je infrastruktura, ki jo pogosto opazimo šele, ko se ustavi. Geopolitične napetosti, spremembe svetovnih trgovinskih poti, rast e-trgovine, umetna inteligenca, elektrifikacija in pomanjkanje kadrov pa panogo silijo v eno največjih preobrazb doslej. Kako zgraditi odpornejše dobavne verige in kako lahko Slovenija svojo lego med Jadranom in srednjo Evropo spremeni v gospodarsko prednost? Tudi o tem bodo danes v Ljubljani razpravljali vodilni predstavniki gospodarstva, stroke in javnih institucij na konferenci Platforme - Logistika: hrbtenica gospodarstva v času sprememb. Dogajanje bomo na 24ur.com spremljali v živo.

Konferenca se bo začela ob 9.30, dogajanje pa bomo na 24ur.com spremljali v živo.

Logistika je takrat, ko deluje, skoraj nevidna. Tovornjaki, vlaki in ladje pripeljejo blago, proizvodnja pravočasno dobi surovine, spletno naročilo prispe na dom, trgovske police ostanejo založene.

Ko se eden od členov ustavi, pa lahko posledice v kratkem času občutijo podjetja in potrošniki.

Prav zadnja leta so pokazala, kako ranljive so lahko dobavne verige in kako hitro se lahko spremenijo poti, po katerih se premikajo blago, energenti in surovine. Zato vprašanje za logistiko ni več samo, kako nekaj od točke A do točke B pripeljati čim hitreje in čim ceneje. V ospredje stopajo tudi zanesljivost, odpornost, varnost in sposobnost hitrega prilagajanja.

O tem bo danes v Grand Plaza Hotelu Ljubljana tekla razprava na poslovno-medijski konferenci Platforme - Logistika: hrbtenica gospodarstva v času sprememb.  

Na sedmih vsebinskih panelih bodo sogovorniki iskali odgovore na vprašanja, ki segajo od položaja Slovenije na evropskem logističnem zemljevidu do umetne inteligence, dostave zadnjega kilometra, energetike, umeščanja infrastrukture v prostor in pomanjkanja kadrov.

Od krize do krize: koliko smo se naučili?

Prva razprava bo odprla eno temeljnih vprašanj današnje logistike: kako zgraditi dobavno verigo, ki bo delovala tudi takrat, ko stvari ne gredo po načrtih?

Regionalizacija dobavnih verig, varnost oskrbe in spreminjanje globalnih tokov blaga so namreč podjetja prisilili v ponovno presojo sistemov, ki so bili desetletja zgrajeni predvsem okoli učinkovitosti in nizkih stroškov.

Panel Odpornost dobavnih verig v času globalnih sprememb bo vodil Uroš Slak. Sodelovali bodo Dušan Mes, generalni direktor Skupine Slovenske železnice, Gregor Belič, član uprave družbe Luka Koper, Matej Oset, generalni direktor družbe 2TDK, in Marko Cegnar, generalni direktor družbe Pošta Slovenije.

Na zemljevidu je slovenska logistična priložnost očitna. Toda geografska lega sama po sebi ne zagotavlja konkurenčne prednosti.
Na zemljevidu je slovenska logistična priložnost očitna. Toda geografska lega sama po sebi ne zagotavlja konkurenčne prednosti.
FOTO: Damjan Žibert

Slovenija ima lego. Toda ali jo znamo izkoristiti?

Na zemljevidu je slovenska logistična priložnost očitna. Država leži na stičišču pomembnih evropskih prometnih poti in prek severnega Jadrana povezuje srednjo in vzhodno Evropo s svetovnimi trgi.

Toda geografska lega sama po sebi ne zagotavlja konkurenčne prednosti.

Luka Koper, drugi tir, železniški in cestni koridorji, logistični centri ter povezave z drugimi regionalnimi vozlišči morajo delovati kot povezan sistem. Za podjetje, ki izbira transportno pot, namreč ni pomembna samo razdalja, ampak tudi, ali bo blago na cilj prispelo zanesljivo in pravočasno.

"Jadran ima velik potencial, da postane eden glavnih oskrbovalnih koridorjev za srednjo Evropo. Slovenija lahko s svojo lego, Luko Koper in zanesljivimi povezavami z zalednimi trgi pri tem prevzame pomembno vlogo," je v napovedi konference poudaril Ivić Vodopija, generalni direktor za srednjo in južno Evropo pri skupini A.P. Moller Maersk.

O tem bodo na panelu Slovenija kot logistična vrata Srednje Evrope poleg Vodopije razpravljali Miha Butara, direktor družbe SŽ-Potniški promet, Miha Tavčar, glavni izvršni direktor družbe Nomago, in Wolfgang Schrammel, vodja poslovnega razvoja na področju letalskega tovora pri Letališču Gradec. Pogovor bo vodil Marko Gregorc.

Ko postanejo podatki enako pomembni kot tovornjaki in skladišča

Druga velika sprememba se dogaja v ozadju fizičnega premikanja blaga. Senzorji spremljajo pošiljke in opremo, podatkovna analitika pomaga predvidevati zamude, umetna inteligenca optimizira poti, avtomatizirani sistemi pa prevzemajo vse več nalog v skladiščih in distribucijskih centrih.

Podatki tako postajajo del logistične infrastrukture.

Toda bolj ko so dobavne verige digitalno povezane, bolj so od digitalnih sistemov tudi odvisne. Vprašanje učinkovitosti se zato vse bolj prepleta z vprašanji kibernetske varnosti, zaščite podatkov in zaupanja med partnerji.

"Logistika 4.0 ni več vprašanje prihodnosti, ampak vsakodnevne konkurenčnosti. Podjetja, ki znajo podatke pretvoriti v boljši nadzor nad procesi in hitrejše odzivanje na motnje, lahko svojim naročnikom zagotavljajo zanesljivejše dobavne verige," je v napovedi konference poudaril Samo Kastelic, član uprave Intereurope.

Na panelu Logistika 4.0 kot nova bitka za učinkovitost, nadzor in varnost verig se mu bodo pridružili Mart Dekleva, direktor DKV Mobility Slovenija, Slavko Ovčina, direktor divizije IKT rešitve v Pošti Slovenije, ter prof. dr. Matevž Obrecht, prodekan za raziskovalne zadeve na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. Razpravo bo vodil Mark Vidrih.

Druga velika sprememba se dogaja v ozadju fizičnega premikanja blaga. Podatki postajajo del logistične infrastrukture.
Druga velika sprememba se dogaja v ozadju fizičnega premikanja blaga. Podatki postajajo del logistične infrastrukture.
FOTO: Shutterstock

Paket hočemo hitro. Toda kdo bo plačal ceno hitrosti?

Digitalizacija je močno spremenila tudi zadnji del logistične poti – trenutek, ko blago pride do končnega uporabnika.

Rast e-trgovine in platformne ekonomije je ustvarila pričakovanje, da mora biti dostava vedno hitrejša, sledljiva in čim bolj prilagojena posamezniku.

Toda hitrost ima svojo ceno. Več dostav pomeni več prometa v mestih, logistična podjetja pa iščejo ravnotežje med stroški, pričakovanji kupcev in trajnostjo. Zato se širijo paketomati, razvijajo mikroskladišča in iščejo novi modeli dostave.

O dostavi zadnjega kilometra kot novi ekonomiji hitrosti bodo razpravljali Jan Škoberne, vodja javnih politik za Adriatic regijo pri Wolt Slovenija, Marija Davidović-Lazić, vodja operacij za regijo jugovzhodne Evrope pri BESTSELLER, Marko Štefančič, direktor Kompetenčnega centra za umetno inteligenco, in Nena Dokuzov z Direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo. Pogovor bo vodil Marko Gregorc.

Električni tovornjak potrebuje precej več kot vtičnico

Tudi razogljičenje logistike odpira vprašanje, ki presega samo izbiro novih vozil. Če podjetje elektrificira večji vozni park, mora vedeti, od kod bo dobilo dovolj električne energije, kdaj bo vozila polnilo in kako bo obvladovalo konične obremenitve omrežja.

V logistično infrastrukturo zato vse bolj sodijo lastna proizvodnja energije, baterijski hranilniki in sistemi za pametno upravljanje porabe.

"Elektrifikacija logistike ne pomeni le zamenjave vozil, temveč zahteva nov način upravljanja energije," je v napovedi konference izpostavil prof. dr. Aleš Ahčan, CEO družbe PowerUp Energy.

Na panelu Od omrežja do hranilnika: nova energetska infrastruktura logistike bosta ob njem sodelovala dr. Rok Vihar, direktor Ljubljanskega potniškega prometa, in prof. dr. Tomaž Katrašnik s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Pogovor bo vodil Miha Drozg.

Med vprašanji bo tudi, ali lahko večja industrijska in logistična območja postanejo energetska vozlišča ter kdaj energetska odpornost iz stroška postane konkurenčna prednost.

Panoga se že danes sooča s pomanjkanjem kadrov, umetna inteligenca, avtomatizacija in novi poslovni modeli pa bodo številna delovna mesta preoblikovali.
Panoga se že danes sooča s pomanjkanjem kadrov, umetna inteligenca, avtomatizacija in novi poslovni modeli pa bodo številna delovna mesta preoblikovali.
FOTO: Shutterstock

Logistični center nekje mora stati

Vsak nov terminal, skladišče, železniška povezava ali logistični center pa se mora umestiti tudi v konkreten prostor.

Kar je za gospodarstvo strateška infrastruktura, lahko za prebivalce pomeni več tovornjakov, hrupa in posegov v okolje. Prav zato bo eden od panelov namenjen vprašanju, kako logistični razvoj uskladiti z interesi lokalnih skupnosti.

Razpravo bo vodil Adi Omerović, sodelovali pa bodo Ana Grabnar Crnčec, partnerka v odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, Aleš Mihelič, svetovalec poslovodstva družbe Slovenske železnice, ter dr. Marko Soršak, župan Občine Hoče-Slivnica.

V ospredju bodo umeščanje logističnih centrov, prometne obremenitve, koristi za lokalno okolje ter pomen pravočasnega in transparentnega dialoga z občinami in prebivalci.

In kdo bo vse to upravljal leta 2036?

Za konec še vprašanje, ki ga ne more rešiti nobena tehnologija sama: kdo bo čez deset let delal v logistiki?

Panoga se že danes sooča s pomanjkanjem kadrov, umetna inteligenca, avtomatizacija in novi poslovni modeli pa bodo številna delovna mesta preoblikovali.

To ne pomeni nujno samo izginjanja obstoječih poklicev, temveč tudi nastajanje novih nalog in potrebe po drugačnih znanjih.

Konferenčni del bo zato sklenila razprava Kdo bo delal v logistiki čez deset let?, ki jo bo vodila Maja Sodja. Sodelovali bodo prof. dr. Tomaž Kramberger, dekan Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, prof. dr. Peter Vidmar, dekan Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, ter Kristina Ribičić, direktorica za človeške vire pri Rijeka Gateway.

Od pristanišča in železniških tirov do algoritmov, paketomatov, baterijskih hranilnikov in ljudi – vprašanja, ki jih odpira današnja konferenca, imajo skupni imenovalec. Logistika ni več zgolj podporna dejavnost gospodarstva, temveč eden od dejavnikov njegove odpornosti in konkurenčnosti.

Za Slovenijo pa bo eno ključnih vprašanj, ali bo svojo geografsko lego znala povezati z infrastrukturo, tehnologijo, energijo in znanjem tako, da ne bo le prostor, skozi katerega blago potuje, ampak logistično vozlišče, kjer nastaja tudi višja dodana vrednost.

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KOMENTARJI7

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peT99
28. 09. 2026 08.46
Direktorji 90% prevozniskih podjetji pri nas bi morali imeti ustrezno izobrazbo, pa tudi vozniki bi morali imeti vsaj OŠ končano... to bi bila lahko kratkoročna prihodnost...
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0 0
Apbijd
28. 09. 2026 08.44
Bravo Irci...tako se pokaže pravi obraz genocidnemu narodu...in duha,vemo komu,da ne dovoli komentarjev...naj bodo Irci zgled vsem...tudi vam 24... Ki nimate jajc... očitno...ali?
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+1
1 0
wsharky
28. 09. 2026 08.35
še več kamijonarjev sumljivih voznih sposobnosti na naših AC to je prihodnost a ne
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+0
1 1
Pajo_36
28. 09. 2026 08.45
Če ne poznaš biznisa, bodi raje tiho. Ne more roba vsa na železnice ali v luft na avione, ker to pač ni možno. Tudi ne morejo samo ponoči vozit kamioni, ker so dostave čez dan, večina firm ne dela ponoči oz. ne jemlje ali izdaja robe ponoči. Nočno delo vemo, kaj odnese s seboj. Jamrači pri nas patud, malo je gužve od Logatca do LJ, pa je cela drama, to je v eni NEmčiji normalno. Tako pač je, se je treba drugače zorganizirat, mogoče malo bolj naučit vozit. Ker ugotavljam, da je vsaj 50 % folka kupl izpit za avto. KAkor izgleda.
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0 0
kapetan
28. 09. 2026 08.33
Slovenska logistika temelji na tovornjakih in tujih voznikih in pridnih rokah ljudi kateri skrbijo da stvari tečejo. A mi kot družba izključujoč posamezne zgodbe uspeha smo zaostali. Javni prevozi nam ne funkcionirajo, razen nekaterih mest. Poglejte vsak dan gužvo proti mestom, Ljubljani. Tu se pokaže kje smo kod družba. Železniška infrastruktura za prevoz večjih količin težkega tovora je večinoma zastarela, nezadostna. Paketne dostave razen nekaj podjetij je vse ročno. Gls, Dpd ne poznajo palete. Max so transportni trakovi med tovornjakom, kombijem. Pošta Slo je že veliko boljše kar se tega tiče. Skratka naša logistika sloni na teh ki so njeni akterji. Funkcionarji pa več kot očitno spijo. Če nadaljujemo na tak način upravljanja kot država z našo logistiko se bo sesula sama vase. Poglejte če nastane samo težava z gorivom kak kaos imamo. Primer pred volitvami. To ne upajo reševati prevozniki ampak država. Naši logistični centri NISO v koraku z časom. Nimamo niti ene sodobne avtomatizirane sortirnice paketne dostave. To pišem ker bi lahko to bilo lepo urejeno a uradniki SPIJO! Verjemite če bi šoferji tako delali kot funkcionarji kateri določajo kako naj se dela bi bile police napol prazne. To so dejstva katera opažam kot arkter te branže že več kot 20 let.
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+1
2 1
T-I-T-O
28. 09. 2026 08.23
Marko Cegnar, generalni direktor družbe Pošta Slovenije dolgujete mi 42 miljonov eu ko je bil osnovni kašital POŠTE,ali mi jih dasze ,ker je bilo naših ali vam lastninim poberem POŠTE v SLO.
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-1
1 2
Pajo_36
28. 09. 2026 08.22
Delam to že 20 let in več. Trenutni predlog, v kolikor vam je toliko do tega, da slovenska logistika opstane: zakaj ne vračate trošarin prevoznikom? Pišek? 0,33 evra na liter, namesto da ste dali zakon ven oz. dekret za pomoč, kjer bo malo prevoznikov sploh oddalo prošnje za povračila za nafto. Moram še natančno preučit tale dekret, ampak seveda je po desno znotraj toliko neumnosti, da itak, raje povečaš cene in to je to. Toliko vas je jenih predavateljev in doktorjev, ampak glede personala, vas pa briga. Štipendiranje mladih, spodbude za voznike, kot so pokojninske olajšave, potem obračuni pokojnin, kjer ima šofer plačo minimalca in dnevnice, ki so neobdavčene...Se pravi mesečna plača je okoli 2500 evra, a prispevki odvajani za minimalca, pokojnina minimalna, voznik pa doma zelo malo. Pa kdo vam bo to delal? Redko kdo, v roku desetih let.
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+0
1 1
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