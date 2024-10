PRENOS V ŽIVO: Lotrič na obisku Posavja tudi o projektu Jek 2

Državni zbor je sprejel odlok o razpisu posvetovalnega referenduma s 65 glasovi za in sedmimi proti, o izvedbi projekta drugega bloka jedrske elektrarne (Jek 2). Glasovanje bo 24. novembra. Podporniki projekta pravijo, da se bo določalo o mandatu za nadaljevanje projekta, ne za končno odločitev, nasprotniki pa, da se bo odločalo o gradnji, in to brez podatkov.

Odlok podprla večina poslancev DZ

Odlok so podprli poslanci Svobode z izjemo Miroslava Gregoriča, SDS, SD in NSi ter poslanca manjšin. Kot so interpretirali, bi pritrdilni odgovor na referendumsko vprašanje pomenil mandat vladi, investitorju in drugim deležnikom, da nadaljujejo s postopki za pripravo projekta, ne pa še odločitve o gradnji elektrarne. Gre za strateško vprašanje zagotavljanja stabilne oskrbe z električno energijo ob prehodu v brezogljično družbo, ko bo Slovenija potrebovala mešanico jedrske in obnovljivih virov energije, so poudarjali.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je v predstavitvi stališča vlade dejal, da je referendum neposredno nadaljevanje procesa, ki ga opredeljuje resolucija o miroljubni rabi jedrske energije, ko poziva, naj se s ciljem defosilizacije in stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo elektroenergetski sistem nadgrajuje s širitvijo jedrskega programa, z izvedbo projekta Jek 2 in uvajanjem OVE, če se to izkaže za ekonomsko smotrno, tehnično izvedljivo in koristno za stanje okolja.

Z referendumskim vprašanjem se išče mandat za nadaljevanje pripravljalnih aktivnosti do končne investicijske odločitve, ki je pričakovana do leta 2028. "Referendum bo tako ena od odločitev v procesu odločanja, pri tem se bomo držali transparentnih in demokratičnih procesov," je zagotovil.

Podporo projektu in razvoju uporabe jedrske energije v Sloveniji med drugim izražajo tudi v gospodarstvu, društvu jedrskih strokovnjakov in Institutu Jožef Stefan, kjer je raziskovalni jedrski reaktor Triga. Nasprotujejo pa mu med drugim v več nevladnih okoljskih organizacijah, kjer opozarjajo, da država vso pozornost in denar namenja scenariju oskrbe z jedrsko energijo, ne predstavi pa drugega scenarija oskrbe po opustitvi fosilnih goriv, samo z obnovljivimi viri.