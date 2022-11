Lovska zveza meščansko vilo na dražbo za štiri milijone evrov

Vila Zlatorog še ni vpisana v kataster nepremičnin in na njej ni oblikovana etažna lastnina, izhaja iz sporočila o javni dražbi, ki jo je zveza danes objavila v uradnem listu. Stavba je bila zgrajena leta 1932, streho in fasado so obnovili leta 1999. Tloris Vile Zlatorog je 333 kvadratnih metrov, sestavljajo jo štiri etaže in ima pet delov, od tega stanovanjski del meri 78 kvadratnih metrov, ostali štirje so poslovni.