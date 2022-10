Energetska kriza: prižgati novoletne lučke ali ne?

V Ljubljani so delavci Javne razsvetljave Ljubljana že začeli z odvijanjem in ovijanjem večkilometrskih lučk po Petrovškovem nabrežju. Lučke so kot vsako leto dolge 50 kilometrov, namestili jih bodo po celem mestu. V praznične barve se bo oddel tudi ljubljanski grad, osvetljevalo ga bo 350 luči, tudi mostovi čez Ljubljanico bodo znova zasvetili v novoletnih barvah, je povedal Robert Rukavina z Javne razsvetljave.

Povedal je tudi, da so lučke, ki jih napeljujejo po Ljubljani, že varčne. "Včasih so bile na žarilno nitko, nato smo sčasoma prišli na LED razsvetljavo," je razložil.

Kljub temu pa letošnja zima ni kot vsaka druga. Evropa se sooča z energetsko krizo. Z ljubljanske občine smo na vprašanja, če so se v luči redukcij elektrike spremenili tudi načrti praznične okrasitve mesta, dobili zgolj odgovor, da se na december pripravljajo tako kot vsako leto, a da se lahko v luči energetske krize tudi kaj spremeni in da o podrobnostih še ne morejo govoriti.

Pa naša druga mesta? Z občin smo dobili podobne odgovore. Načrt je, da lučke v mestih prižgejo, in sicer na tradicionalne decembrske datume. V Ljubljani neuradno 25. novembra, Celje in Koper bodo razsvetlili dan kasneje. 5. decembra se obeta prižig lučk v Murski Soboti, v Mariboru pa so glede datuma prižiga še zadržani.

Domačini do prižiga bolj kritični kot turisti

Prav tako do so do prižiga novoletnih lučk kritični nekateri mimoidoči. "Ne potrebujemo lučk, varčevati je treba povsod," je svoje mnenje podelil prvi. "Mogoče malo razsvetljave za prijetno vzdušje, ne pa v taki meri, kot je bilo do sedaj," je bila nekoliko bolj popustljiva druga sprehajalka. "Ne potrebujemo lučk, sploh pa ne tako zgodaj," so soglasno zaključile druge tri.

Turisti, ki smo jih ujeli med obiskom Ljubljane, prižig novoletnih lučk bolj podpirajo. "Mislim, da potrebujemo božične lučke, to nas razvedri," je povedala ena izmed njih. Drugi se je z njo strinjal in povedal, da je morala ljudi že tako na dnu. "Lepo bi bilo, da si povrnemo vzdušje," je tudi premišljeval.

Upajoče, da okrasitev mest bo, sta tudi turistki iz Anglije in Škotske pristavili, da zaenkrat na Otoku še ne razmišljajo o izklopu praznične razsvetljave.

A vendar se v tujini bolj aktivno pogovarjajo o omejevanju novoletne osvetlitve, predvsem v Nemčiji, Avstriji, na Danskem in Portugalskem. Na Dunaju načrtujejo, da bi lučke prižgali kasneje kot po navadi, na Portugalskem naj bi bile prižgane zgolj nekaj ur zvečer, tudi na Danskem naj bi jih zmanjšali za več kot polovico.