Lufthansa bo zaradi koronavirusa prizemljila 150 letal

Nemška letalska skupina Lufthansa je sporočila, da bo po svetu zaradi negativnih vplivov koronavirusa prizemljila 150 od skupno več kot 750 letal. Med prizemljenimi bo 125 letal za krajše in srednje razdalje ter 25 letal za medcelinske lete. Odpovedi letov pa so napovedali tudi pri Ryanairu, British Airways in Wizz Airu.

Lufthansa je tako kot mnogi drugi letalski prevozniki po izbruhu koronavirusa odpovedala ali omejila lete v Azijo, pozneje pa tudi v Italijo, Nemčijo in nekatere druge države. V ponedeljek je sporočila, da bo število načrtovanih letov zmanjšala za 25 odstotkov. Minuli teden je napovedala tudi, da bo zamrznila zaposlovanje. Zaposleni bodo delali po skrajšanem delovnem času, ponudili jim bodo tudi neplačan dopust. Točnih podatkov o izgubi zaradi koronavirusa vodstvo Lufthanse še nima. Delnice družbe so do danes v primerjavi z začetkom leta izgubile okoli 27 odstotkov.

Več sto letov pa bo ta mesec odpovedanih tudi v Veliki Britaniji. British Airways je sporočil, da bo med 16. in 28. marcem odpovedal 216 letov. Gre za odhodne lete iz Londona v Italijo, Francijo, Avstrijo, Belgijo, Nemčijo in Irsko, pa tudi v New York.

Britanski prevoznik je že ukinil vse lete iz Londona v Šanghaj in Peking do 17. aprila in enega od dveh dnevnih letov v Hongkong do 31. marca. Nizkocenovnika Ryanair in Wizz Air bosta prav tako omejila svoje lete.

Zaradi koronavirusa lete odpoveduje tudi Ryanair. FOTO: Shutterstock

Ryanair bo število načrtovanih letov v in iz Italije zmanjšal za 25 odstotkov, in sicer od 17. marca do 8. aprila.