Lumar opozarja na resne težave zaradi neizdajanja gradbenih dovoljenj

Njihovi podatki kažejo, da se je v zadnjih dveh mesecih število izdanih gradbenih dovoljenj zmanjšalo za okoli 80 odstotkov glede na predhodno obdobje. " Govorimo o milijonskih izgubah prihodkov in ogrožanju delovnih mest. Od države oz. pristojnega ministrstva pričakujemo, da bo nastalo situacijo takoj uredilo in bo izdajo gradbenih dovoljenj dodalo na seznam nujnih nalog, ki jih je potrebno izvajati v času stavke ," je dodal.

Že drugače so po njegovih besedah v Sloveniji dolgotrajni postopki pridobivanja gradbenih dovoljenj, letos pa se je položaj zaradi stavke na upravnih enotah zaostril. " Če se to ne bo spremenilo, se bodo nekatera podjetja ustavila že septembra, mi pa nekje z začetkom novega leta. Ob tem da imamo za leto in pol podpisanih pogodb, je to zelo frustrirajoče. Stanje je resno, " je na današnji novinarski konferenci dejal lastnik in direktor Lumarja Marko Lukić .

Družinsko podjetje Lumar je sicer v 14 letih početvetilo svoje prihodke. "Od leta 2009 smo povečali prodajo za 400 odstotkov, samo v zadnjih dveh letih za 53 odstotkov. To so zavidljive številke, ki jih ne v Sloveniji ne v tujini nobeno primerljivo podjetje ne dosega," je izpostavil direktor.

Lani so zabeležili 29,45 milijona evrov prihodkov, dobiček je znašal 2,6 milijona evrov, kar je približno 30 odstotkov več kot leto prej. Potem ko so leta 2019 postali proizvajalec z največ prihodki na slovenskem trgu, so lani postali še največji proizvajalec montažnih lesenih objektov v Sloveniji po obsegu realizacije.

Bruto dodana vrednost na zaposlenega je lani v podjetju znašala 82.538 evrov, kar je 35 odstotkov več kot je bila dodana vrednost v Sloveniji in 51 odstotkov več kot znaša v dejavnosti stavbno mizarstvo in tesarstvo. Trenutno zaposlujejo 92 ljudi, katerih povprečna bruto plača je okoli 24 odstotkov višja od slovenskega povprečja.

Letno postavijo nekaj več kot sto objektov, večinoma stanovanjskih hiš. Letos so zaključili tudi gradnjo vrtca v Selnici ob Dravi, ki je prvi skoraj nič-energijski leseni vrtec oz. javni objekt v Sloveniji, zgrajen povsem iz slovenskega lesa. "Za nas trajnost ni zgolj modna muha, ampak je v DNK našega podjetja in v to vlagamo tudi ogromna sredstva," je povedal Lukić.

Prihodnje leto želijo postati ogljično nevtralno podjetje, med drugim so že izvedli energetsko sanacijo in postavili sončne elektrarne. Celotna proizvodnja hiš se izvaja na sedežu podjetja v Mariboru, medtem ko masivne lesene panele za večje objekte izdelujejo v Mengšu.

Lukić letos, če bodo rešene težave z izdajo gradbenih dovoljenj, pričakuje podobne poslovne rezultate kot lani, čeprav se položaj v njihovi panogi zaostruje. Ob morebitnem zaključku vojne v Ukrajine pričakuje še večji skok cen v gradbeništvu.