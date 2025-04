Macron in Starmer: Trgovinska vojna ne koristi nikomur

Keir Starmer in Emmanuel Macron sta po telefonu govorila o posledicah trgovinske politike ZDA. Izrazila sta zaskrbljenost zaradi carin in njihovih posledic za svetovno gospodarstvo, zlasti v regiji jugovzhodne Azije.

Poleg tega sta poudarila pomen sodelovanja in koordinacije med evropskimi zavezniki pri soočanju z gospodarskimi izzivi, ki izhajajo iz teh ukrepov, in nujnost ohranjanja tesne komunikacije v prihodnjih tednih.

"Medtem ko je svetovno gospodarstvo v šoku zaradi carin, ki so jih uvedle ZDA, smo znova potrdili našo željo, da tesno uskladimo stališča," je poudaril Macron. "Moramo biti enotni in skupaj odločeni, da zaščitimo naše državljane in naša podjetja," je dodal.