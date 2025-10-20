Svetli način
Gospodarstvo

'Made in Slovenia 2035': 90 strokovnjakov spisalo program, ki bi preobrazil naše gospodarstvo

Brdo pri Kranju, 20. 10. 2025 18.13 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
T.H. , STA
Komentarji
114

Vlada pozorno posluša gospodarstvo in se trudi najti rešitve, ki delujejo v praksi, je na vrhu slovenskega gospodarstva zatrdil minister za finance Klemen Boštjančič. Predsednik GZS Tibor Šimonka je opozoril, da se razvojni model, ki je prinesel blaginjo, izteka. Izpostavil je program razvoja slovenskega gospodarstva Made in Slovenia 2035, ki so ga v zbornici pripravili v sodelovanju z več kot 90 strokovnjaki. Pričakujejo, da bo ta program v desetih letih slovenski BDP povečal za polovico in ustvaril 55.000 delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. Gospodarstveniki so politiko pozvali, naj program sprejme kot bistveni del državne razvojne strategije.

Čeprav del gospodarstva pogosto meni, da vlada podjetnikov ne posluša in ne razume, je v resnici ves čas pozorna na njihove želje in potrebe, je na dogodku Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) na Brdu pri Kranju dejal minister in podpredsednik vlade Klemen Boštjančič. "Dobro vemo, da brez močnega gospodarstva ni močne države," je poudaril.

Vlada ima po njegovih besedah pogosto nehvaležno nalogo iskati ravnotežje med željami in potrebami gospodarstva ter tem, kar si kot družba dejansko lahko privoščimo. Pri tem je izpostavil davke kot nujni vir sredstev za družbeni razvoj, pa tudi kot orodje, ki ga je treba uporabljati premišljeno in preudarno. "Zato smo se tudi lotili reform, ki so jih vlade prelagale desetletja," je poudaril.

Vrh slovenskega gospodarstva na Brdu pri Kranju
Vrh slovenskega gospodarstva na Brdu pri Kranju FOTO: Bobo

Nizka brezposelnost, stabilne finance in zaupanje mednarodnih institucij so po njegovih besedah v veliki meri posledica dela vsakega podjetja, ki vsak dan skrbi za ustvarjanje dodane vrednosti. "Slovenija nikakor ni popolna, a bi jo bilo nepošteno slikati samo v negativnih barvah," je dodal.

Šimonka: Razvojni model, ki je prinesel blaginjo, se izteka

Predsednik GZS Tibor Šimonka je opozoril, da smo se kot država znašli v središču sprememb mednarodne ureditve, kjer vse bolj prevladuje samovolja velikih sil. "Slovenija kot majhna država z odprtim gospodarstvom je v takih okoliščinah dosti bolj ranljiva. Soočamo se z energetsko draginjo, izzivi zelene in digitalne preobrazbe, migracijskimi pritiski, demografskimi pritiski, vse večjo regulativo in birokracijo ter nenehnimi novimi finančnimi obremenitvami," je izpostavil.

Minister za delo Luka Mesec in predsednik GZS Tibor Šimonka
Minister za delo Luka Mesec in predsednik GZS Tibor Šimonka FOTO: Bobo

Slovenci smo po njegovih besedah v preteklosti že dokazali, da znamo majhnost izkoristiti kot prednost. "Postali smo ena najbolj industrializiranih držav v Evropi in izredno izvozno usmerjeni, toda ta razvojni model, ki nam je sicer prinesel blaginjo in določeno stabilnost, se izteka," je opozoril.

Kljub vsemu ima Slovenija po njegovih besedah tudi nekaj dobrih izhodišč. Njeno gospodarstvo se lahko pohvali s sposobnostjo ustvarjati najzahtevnejše visokotehnološke proizvode in storitve ter z dobro povezanostjo podjetij z inštituti znanja. Država ima med drugim tudi relativno visoko družbeno blaginjo in varnost.

Program razvoja slovenskega gospodarstva do leta 2035

Z generalno direktorico GZS Vesno Nahtigal sta izpostavila program razvoja slovenskega gospodarstva do leta 2035, ki so ga v zbornici pripravili v sodelovanju z več kot 90 gospodarstveniki in strokovnjaki. Kot je povedala Nahtigalova, temelji na 88 ukrepih, usmerjenih v dolgoročno konkurenčnost in strateško avtonomijo države. Program bo po pričakovanjih v desetih letih slovenski bruto domači proizvod povečal za polovico in ustvaril 55.000 delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, je poudarila.

Ustvarili so ga ob zavedanju, da brez uspešnega gospodarstva ni mogoče zagotoviti blaginje prebivalcev. Nahtigal si želi, da bi odločevalci prepoznali njegov pomen in ga vzeli za svojega. "Gospodarstvo zelo dobro ve, katere cilje zasledovati in kako jih uresničiti," je dodala.

Gospodarski minister Matjaž Han
Gospodarski minister Matjaž Han FOTO: Bobo

Program po besedah ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana prihaja v pravem trenutku. "Strateški načrt za gospodarstvo se je izpel, zato potrebujemo nov družbeni dogovor. Verjamem, da lahko s sodelovanjem, spoštovanjem in znanjem pridemo do rezultatov, ki si jih vsi želimo. Do Slovenije, na katero bomo ponosni," je dejal.

Made in Slovenia 2035

Program razvoja slovenskega gospodarstva Made in Slovenia 2035, ki so ga pripravili v GZS, prinaša nujno strateško preobrazbo, je bilo slišati na Brdu pri Kranju. Gospodarstveniki so politiko pozvali, naj program sprejme kot bistveni del državne razvojne strategije.

Z izvajanjem gospodarskega programa Made in Slovenia 2035, ki vključuje predloge 88 ukrepov na devetih področjih, bomo spodbudili 19,2 milijarde evrov novih investicij v gospodarstvu, povečali slovenski bruto domači proizvod (BDP) za 48 odstotkov v primerjavi z letom 2024, prispevali dodatni dve odstotni točki k letni realni rasti BDP ter ohranili oziroma spodbudili ustvarjanje novih 55.000 delovnih mest do leta 2035, je poudarila Nahtigalova.

Vrh slovenskega gospodarstva na Brdu pri Kranju
Vrh slovenskega gospodarstva na Brdu pri Kranju FOTO: Bobo

Program se po besedah direktorice družb Siemens Slovenija in Siemens Srbija ter predsednice uprave Siemens Hrvaška Medeje Lončar osredotoča na področja, kjer imajo slovenska podjetja močno domensko znanje. "A potrebujemo preobrazbo. Pa tudi odprt inovacijski ekosistem, ki bo povezal podjetja, startupe, raziskovalne inštitute in univerze. Naša bogata domenska znanja in obsežni podatki ne smejo ostati v silosih, temveč jih moramo deliti s pomočjo skupnih platform in projektov," je poudarila.

Po mnenju Mihe Bobiča iz Danfossa program Made in Slovenia prinaša preobrazbo - "najprej nas samih, naših podjetij in na koncu države". Pozval je k reformam, ki ne bodo le lepotni popravki, temveč korenite spremembe. Kot je dodal generalni direktor Cosylaba Mark Pleško, bo treba program zdaj udejanjiti v gospodarstvu in po ministrstvih. "Izvedba bo odločila, ali bomo leta 2035 ponosno rekli 'made in Slovenia ali pa missed in Slovenia'," je dejal.

Po mnenju razvojne inženirke in prejemnice naziva inženirka leta 2023 Ljupke Vrteve je program Made in Slovenia 2035 prava pot, ker postavlja človeka - znanje, mentorstvo in razvoj - v središče slovenskega gospodarstva. "Če lahko nekatere evropske države postanejo davčne oaze za multinacionalke, potem lahko mi ustvarimo razvojne oaze," je dodal podjetnik Tomaž Erjavec.

Sachs ni za naraščanje obrambnih izdatkov

O pomenu premišljenih ukrepov v trenutnih kompleksnih geopolitičnih razmerah je govoril svetovno priznani profesor ekonomije Jeffrey D. Sachs. Poudaril je, da mora biti Evropa enotna, združena in samostojna, ne zgolj odvisna od ZDA, ter da mora reševati praktične izzive, zlasti v odnosu do Kitajske in Rusije.

Slovenija ima po njegovih besedah ustrezno znanje in prilagodljivost ter dobre vezi v regiji in širše. Če bo evropsko gospodarstvo uspešno in če bo v regiji mir, bo uspešna tudi Slovenija, je prepričan. Zavzel se je za aktivno podporo Slovenije evropski diplomaciji, ki mora temeljiti na miru in sodelovanju, ne pa na naraščajočih izdatkih za obrambo.

Zbrane je nagovoril tudi podpredsednik za javne zadeve za Evropo v nemški skupini BMW Frank Niederländer. Kot je poudaril, potrebujemo novo paradigmo, ki bo v ospredje postavila inovacije. Znova moramo vzpostaviti jasnost naših vlog - vlada mora zagotoviti jasne okvire in cilje, industrija pa naj poskrbi za inovacije in tržne rešitve, je pozval.

KOMENTARJI (114)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
xoxotox6
20. 10. 2025 19.23
gospodarstvo zalaufa jutri če se lotijo preobrazbe družbe desovietizacija,debalkanizacija,debirakratizacija= ogledalo trenutne klike. v par letih bo švica na drugem mestu?????????
ODGOVORI
0 0
TITO50
20. 10. 2025 19.22
Sacksa čim dlje od Slovenije, on si je pri nas enkrat že napolnil malho, enako Šimonka, ki si jo polni pri kakih petih slovenskih firmah.
ODGOVORI
0 0
peglezn
20. 10. 2025 19.22
ne boste verjeli, prebral sem celo klobaso od članka ... in razen splošnih fliskul tipa "če bomo inovativni, bomo ustvarjali večjo dodano vresnost" (kar verjetno kot dopolnilni predmet učijo celo na FDV), ne piše nič. Pili so, jedli so... zdaj še malo na morje, Golobnjak ene par slik na IG in ... velika večina levakov bo srečnih.
ODGOVORI
0 0
Justice4all
20. 10. 2025 19.21
Sanje naše vlade...Konkurenčnost dosežeš z večjim znanjem,cenejšo delovno silo,cenejši enegenti in nižje obdavčitve...Hmmm,ali imamo. kaj od tega????
ODGOVORI
0 0
MESE?AR
20. 10. 2025 19.19
+0
Zakaj je tu na slikah Mesec, če pa je močen nasprotnik kapitalizma. A bo z njegovim (in Kordiševim) socializmom povečal BDP za 50 % ???
ODGOVORI
1 1
zurc
20. 10. 2025 19.18
+2
ja ,made in slovenija ,bi nekaj veljalo ,če ne bi imeli velike konkurence made in china ,ker 99%ljudi ne zanima kakovost in kje je bilo narejeno ampak samo najnižja cena,tega je pa sposobna samo china
ODGOVORI
2 0
zurc
20. 10. 2025 19.21
tudi sam kot potrošnik nisem nič boljši,razen pri hrani imam boljši občutek o hrani pridelano v sloveniji
ODGOVORI
0 0
neodvisen
20. 10. 2025 19.17
+2
Kaj mislite, zakaj je gostinec iz Prekmurja nagnal goloba s spremstvom od svojega šanka. A zato, ker vlada tako skrbi za gospodarstvo ? Sem prepričan, da je golob že poslal inšpektorje nad tega gostinca, da ga uničijo, kot to počno že cel mandat z gospodarstvom. Ta članek se dela norca iz podjetnikov in gospodarstva.
ODGOVORI
4 2
seba14
20. 10. 2025 19.17
+4
Ti sploh ne vedo kaj govorijo. Boš ti pridobil inovativna podjetja v državi kjer iz bruto2 5000eur delavec dobi manj kot 2000eur na račun....
ODGOVORI
5 1
PomisliNaSonce
20. 10. 2025 19.16
+0
Potrebno je delati proizvode in zagotavljati storitve, za stranke in ne za zaposlene....torej, zato je pa potrebno spodbujati in sprejemati v gospodarstvo tudi tiste...ki do sedaj niso dobili priložnost. Podobno nalogo imajo tudi nemci in njihova avto industrija...če boste še naprej samk sebi namen ko v kaki vasi na vrhu hriba...kjer večina kmetov tera svoj sistem iz leta v letu, in to tako da vsem preostalih ne pustijo niti dihat...potem se še naslednjih 30 let ne bomo iz tega kroga odvrteli. Že en sam človek lahko reši ves hrib, medtem ko pa ga lahko cela četa samo uničuje in po drugi strani jamra...da se ne da. Seveda se ne da, če pa vse nardiš da ti kdo be pokaže slučajno...da se da. In tako delujete na vseh področjih žal... zato pa smo tam kjer smo, greste se zgolj ščitenje svojega sistema svoje oblasti in prevlade...umetnega vremena...ki pa je že zastavljen tako, da preboja ne bo :)
ODGOVORI
1 1
zajebant1
20. 10. 2025 19.16
+0
Dr. Mag. Hana glava srbi
ODGOVORI
1 1
MartaLu
20. 10. 2025 19.15
+4
a tile živijo na Luni...al kaj???
ODGOVORI
4 0
Minifa
20. 10. 2025 19.14
+3
XV kongres Komunistične garniture Slovenije, enako kot v JUGI, lih taki frisi, strokovnjaki..očitno je BANKROT blizu in državljanska vojna..Blagajna prazna, denarja ni ..Konec je..
ODGOVORI
4 1
Murkovzos
20. 10. 2025 19.13
+3
Dokler bo plačni in družbeni vrednostni sistem obrnjen na glavo si mi navadni nimamo kaj obetat. Dokler bodo ničeva življensko nepomembna dela najbolje plačana, nimamo kaj filozofirat o bdpju in blaginji, ker jo bo občutil zelo majhen procent družbe, ki ima že sedaj dovolj ali preveč. Outsourced in Asia je bolj realno.
ODGOVORI
3 0
jank
20. 10. 2025 19.12
+3
Ko slišimo oz. beremo, da gre za celovit razvoj gospodarstva, se pojavi vprašanje, kateri program je že to po vrsti. Vse isto in nič od tega. Zaprite to hišo, žalost jamranja. Zadnji takšni načrt je napovedoval veliko povečanje dodane vrednosti. Ali so že povedali, kaj je od tistega ratalo? Seveda ne. Blef za javnost!
ODGOVORI
3 0
kakorkoliže
20. 10. 2025 19.09
+4
Ja in delat bo treba dve leti dlje do penzije, da boste imeli vi dovolj. Banda pogoltna.
ODGOVORI
4 0
Ricola Swiss
20. 10. 2025 19.07
+11
V Dobruški vasi in Šentjerneju vse stavimo na kuštravega holoba, Sajovica in Maljevca, kajti brez teh ostržkov nam prihodnosti ni.
ODGOVORI
12 1
Delavec_Slo
20. 10. 2025 19.06
+12
GOSPODARSTVA, A TI TEPCI SPLOH VEDO KAJ JE GOSPODARSTVO!
ODGOVORI
12 0
Triindvajseti December
20. 10. 2025 19.06
+10
Tolk nesnage je bilo danes v Portorožu, da je še voda kontaminirana😉
ODGOVORI
11 1
boslo
20. 10. 2025 19.13
+2
Sledovi kokaina v odpadnih vodah povečani
ODGOVORI
3 1
kakorkoliže
20. 10. 2025 19.05
+7
Spet se politika in tajkuni kurčijo na žuljih delovnega naroda.
ODGOVORI
7 0
SDS_je_poden
20. 10. 2025 19.03
+8
Spet sanjajo o davčni in prispevni kapici? Da bi jih s kolom teral v 3 p.m.
ODGOVORI
12 4
