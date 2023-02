Madžarska OTP bo lahko prevzela Novo KBM

Sprva so sedanji lastniki in kupec konec postopka pričakovali do konca junija letos, a se je odločanje regulatorjev zavleklo, rok pa so vmes prestavili na konec tretjega četrtletja.

Za zaključek transakcije je po prižgani zeleni luči Agencije za varstvo konkurence potrebno le še nakazilo kupnine, uradna višina še ni znana, neuradno pa se je lani spomladi ob podpisu pogodbe omenjalo približno milijardo evrov.

Obeta se združitev SKB in NKBM, morebitna gradnja Emonike?

Madžarska bančna skupina OTP je na slovenski trg vstopila leta 2019 z nakupom banke SKB. Takoj po opravljeni transakciji bo skupina OTP združila NKBM in SKB, s tem pa ustvarila največjo banko v Sloveniji po posojilih in denarnih vlogah, so zapisali pri prevzemniku. "Skupina bo s tem postala vodilna na trgu že v peti državi v regiji," dodajajo.

Kot dodajajo pri OTP, "nameravajo prispevati k razvoju slovenskega gospodarstva ne le na bančnem, ampak tudi na drugih področjih". Prek družbe Mendota Invest je odkupila projekt komercialnega dela ureditve območja osrednje ljubljanske železniške postaje oziroma t. i. projekta Emonika. V soglasje ministrstvu so že poslali načrte za gradnjo nepremičninskega projekta v središču mesta, kjer si želijo zgraditi hotel, stanovanja, pisarne in nakupovalno središče.

Kot je pred časom razkril ljubljanski župan Zoran Janković, so plačali že tudi skoraj 25 milijonov evrov komunalnega prispevka.

Bančna skupina, ki je trenutno prisotna v 11 državah, katerim se bo po zadnjem prevzemu v Uzbekistanu svojo regijsko prisotnost razširila na 12 držav, namerava podpirati tako MSP kot velika lokalna podjetja pri vstopu na tuje trge in širitev v tujino prek medsebojno koristnih partnerstev.