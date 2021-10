Madžarska podprla minimalno obdavčitev multinacionalk

Skupaj z Madžarsko je doseženo rešitev doslej podprlo 136 od skupno 140, ki so sodelovale v pogajanjih, navaja OECD. Med njimi je tudi Slovenija, Irska in estonska vlada pa sta zeleno luč prižgali v četrtek. Te predstavljajo več kot 90 odstotkov globalnega bruto domačega proizvoda (BDP).

Madžarski finančni minister Mihaly Varga je dejal, da je bila Madžarska ves čas pripravljena sprejeti rešitve, ki ne bodo vodile v zvišanje davka na Madžarskem, ki ne bodo ogrozile konkurenčnih prednosti madžarskega gospodarstva in ki bodo ščitile delovna mesta Madžarov.

Sporazum tako zdaj podpirajo vse članice Evropske unije, dogovor pa je na spletu zdaj podprla tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. "Pozdravljam današnji dogovor o svetovni davčni reformi. To je velik korak k pravičnejšemu globalnemu davčnemu sistemu," je zapisala in ob tem dodala, da tudi Evropska komisija močno podpira ta mednarodna prizadevanja: "Vsa podjetja morajo plačati svoj pošteni delež. To dolgujemo tudi našim državljanom."

Mednarodna skupnost pozdravlja napredek, dosežen v pogovorih o minimalni globalni davčni stopnji na dobičke multinacionalnih podjetij. "To je velika zmaga za učinkovit in uravnotežen multilateralizem," je dejal generalni sekretar OECD Mathias Cormann. Poudaril je, da gre za daljnosežen dogovor, ki zagotavlja, da mednarodni davčni sistem ustreza svojemu namenu v digitalnem in globaliziranem svetovnem gospodarstvu.

Dogovor naj bi v veljavo stopil leta 2023

Od 140 entitet, ki so se pogajale o tem mednarodnem okviru, zunaj ostajajo le Kenija, Nigerija, Pakistan in Šri Lanka, navaja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Rešitev bodo 13. oktobra obravnavali finančni ministri G20 v Washingtonu, konec meseca pa še voditelji G20 na vrhu v Rimu. Države naj bi sicer dogovor podpisale na slovesnosti prihodnje leto, v veljavo naj bi novi dogovor stopil leta 2023.

Reforma mednarodnega davčnega sistema bo zagotovila, da bodo multinacionalna podjetja od leta 2023 podvržena najmanj 15-odstotni davčni stopnji, je na svoji spletni strani zapisala OECD, pod okriljem katere so več let potekala pogajanja.

Dogovor v okviru OECD sestavljata dva stebra, ki naj bi skupaj zagotovila, da bodo velika multinacionalna podjetja plačala davke tam, kjer delujejo in ustvarjajo dobičke. Hkrati naj bi se okrepila stabilnost in predvidljivost mednarodnega davčnega sistema.