Madžarska v primežu inflacije: hrana dražja za 44, energija za 66 odstotkov

Analitiki Citigroup menijo, da se bo cenovni pritisk v nadaljevanju odrazil v storitvenem sektorju, saj tudi mikropodjetja in podjetniki občutijo višje stroške. Pozitivno pa je, da lahko odprava cenovne kapice za gorivo pomaga nekoliko zmanjšati vrzeli v madžarskih plačilnih bilancah, zatrjujejo. Menijo tudi, da bo letna inflacija na Madžarskem vsaj do julija 2023 ostala nad 20 odstotki.

Življenje na Madžarskem je sicer za marsikoga vse prej kot rožnato. Cene hrane so se novembra medletno zvišale za 43,8 odstotka, cene energije za gospodinjstva so poskočile za 65,9 odstotka, potem ko je vlada omejila subvencije za komunalne storitve; cene trajnih potrošnih dobrin pa so se zvišale za 14,4 odstotka. Storitve so se že podražile za devet odstotkov.