Madžarska vlaganja v Trst: 100 milijonov za pristaniški terminal in logistično bazo

Madžarska je danes v Trstu z dvema italijanskima podjetjema podpisala pogodbo o nakupu 32 hektarjev velikega zemljišča na širšem območju tržaškega pristanišča v bližini Žavelj in mejnega prehoda Škofije. Na njem naj bi zgradila pristaniški terminal in logistično bazo, investicija pa naj bi dosegla okoli 100 milijonov evrov.

Madžari so kupili 32 hektarjev veliko zemljišče na širšem območju tržaškega pristanišča.

Na podpisu pogodbe med madžarskim državnim podjetjem ter italijanskima zasebnima družbama Teseco in Seastock sta bila danes poleg vodstva Furlanije-Julijske krajine (FJK) in tržaške pristaniške uprave prisotna tudi podpredsednik italijanske vlade in notranji minister Matteo Salvini ter madžarski zunanji minister Peter Szijjarto.

Ta je že pred tedni, ob prvi napovedi posla, povedal, da bo madžarskim podjetjem z investicijo tik ob slovensko-italijanski meji in nedaleč stran od koprskega pristanišča omogočeno, da odpošljejo blago na morje v 24 urah. Madžarska vlada se je po njegovih besedah za vlaganje v Trst odločila, ker tržaško pristanišče, ki zadnje čase doživlja investicijski in infrastrukturni razmah, vidi kot vstopno točko kitajske nove svilne poti in želi biti zraven pri tem projektu.

Salvini je medtem podpis pogodbe pozdravil in dodal: "Italija odpira svoja pristanišča, da bi zagotovila razvoj in blaginjo. Zapiramo pa pristanišča za migrante, ki povzročajo težave." S tem je spomnil na drug namen njegovega današnjega obiska v prestolnici FJK, torej razmere na meji s Slovenijo in sprejem ukrepov za zaustavitev čezmejnega migrantskega toka.

Spremenili namembnost območja

Prvi mož tržaške pristaniške uprave Zeno D'Agostino je pojasnil, da je podpis pogodbe sad prizadevanj, ki so jih v Trstu začeli jeseni 2017, in predstavlja prvo konkretno fazo razvoja tega območja.

Po njegovih besedah je vzpostavitev prostocarinske cone v tržaškem pristanišču sredi 2017 privabila Madžarsko na ta obmejni del, kjer je nekoč delovala žaveljska rafinerija, zdaj pa so namembnost območja spremenili v logistiko in trgovino. Tudi na tem območju bi lahko vzpostavili prostocarinski režim, v okviru madžarske investicije pa bodo izvedli tudi okoljsko sanacijo in posodobitev infrastrukture.

Madžarska se je v času vlade pod vodstvom Mira Cerarja pogajala s slovenskimi predstavniki glede sodelovanja v vlogi zaledne države partnerice pri projektu gradnje drugega tira železniške povezave Divača-Koper, h kateremu naj bi prispevala 200 milijonov evrov.

A v nekaterih političnih krogih to ni naletelo na odobravanje in tudi nova ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki je tudi razkrila vsebino takratnega dogovarjanja med Slovenijo in Madžarsko, ves čas poudarja, da lahko Slovenija drugi tir zgradi sama. Sodelovanje zalednih držav v projektu sicer še vedno ni izključeno, a finančna konstrukcija je zastavljena tako, da sodelovanje Madžarske ni potrebno.

Nenaklonjenost Madžarski je že konec lanskega leta prepoznal madžarski premier Viktor Orban in novembra napovedal, da se bo vzhodna slovenska soseda usmerila v Trst in svoje priložnosti iskala tik za mejo. Nekaj več kot pol leta pozneje te načrte že uresničuje.

Dodatno spodbudo temu je dal podpis dogovora med Italijo in Kitajsko glede sodelovanja zahodne slovenske sosede pri pobudi Pas in pot oziroma tako imenovani novodobni svilni poti, pri čemer naj bi bilo tržaško pristanišče ena od vstopnih poti za trgovinske tokove med Kitajsko in Evropo.