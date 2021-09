Madžarska z ruskim Gazpromom podpisala 15-letno pogodbo o dobavi plina

Madžarska bo po pogodbi od Gazproma kupila 4,5 milijarde kubičnih metrov zemeljskega plina letno v obdobju vsaj 10 let, je ob podpisu pogodbe pojasnil madžarski minister za zunanje zadeve in trgovino Peter Szijjarto . Madžarska bo imela nato po 10 letih možnost spremeniti zakupljene količine.

Cena je bistveno nižja od tiste, ki jo je država doslej plačevala na podlagi sporazuma, podpisanega leta 1995, in bo prispevala k "ohranjanju dosežkov znižanja cen komunalnih storitev, madžarski potrošniki pa bodo še naprej plačevali eno najnižjih cen v EU", je dejal Szijjarto.

Energetska varnost je bila po njegovih besedah vedno osrednje strateško in nacionalno varnostno vprašanje v srednji Evropi. Zemeljski plin ima namreč pri tem ključno vlogo tako v Evropi kot na Madžarskem, saj je EU lani 48 odstotkov zemeljskega plina prejela od Gazproma. "Madžarska oskrbo z energijo vidi kot vprašanje nacionalne varnosti in suverenosti, pa tudi bolj gospodarsko kot politično vprašanje. Družinske domove je mogoče ogrevati s plinom, ne s političnimi izjavami. In enako velja za industrijo," je še dejal Szijjarto.

Namestnica predsednika Gazproma Elena Burmistrova je pozdravila pogodbo, ob tem pa poudarila, da je uporaba varnega in zanesljivega vira energije, kot je zemeljski plin, še posebej pomembna pri izpolnjevanju podnebnih ciljev.

"Diverzifikacija dobavnih poti je pomemben sestavni del novih sporazumov. Madžarska bo Gazpromov plin začela prejemati po Turškem toku in plinovodih jugovzhodne Evrope od 1. oktobra. To je mogoče predvsem zaradi prizadevanj bolgarskih, srbskih in madžarskih podjetij pri razvoju nacionalnih sistemov za transport plina," pa je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass ob tem dejal glavni izvršni direktor Gazproma Aleksej Miller.

Gazprom je lani Madžarski dobavil 8,6 milijarde kubičnih metrov plina.