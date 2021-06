Madžarski MOL ob prevzemu 120 črpalk OMV obljublja rast in ugodnosti za kupce

Organska rast, dodatne storitve, kartica zvestobe in zaradi nižjih marž morda celo nižje cene goriv. To po končanem 300-milijonskem prevzemu 120 bencinskih črpalk OMV Slovenija domačim kupcem obljublja Peter Ratatics, vodilni iz madžarskega podjetja MOL. In dodaja: ko na trgu tekmujeta dva velika enakovredna igralca, je to dobro za vse, sploh pa za stranke.

Slovenija je za nas dober trg, kar dokazujemo že vseh 25 let, odkar smo prisotni na njem, s prevzemom OMV Slovenija pa bo še boljši, napoveduje izvršni predsednik sektorja storitev za kupce MOL Peter Ratatics. "Mislim, da bo kombinacija dveh mrež dodatno okrepila delovanje in blagovno znamko MOL, MOL Group." Hkrati bodo postali še večji, saj bodo imeli v Sloveniji po združitvi več kot 180 bencinskih črpalk, na katerih ne bodo ponujali samo pogonskih goriv, ampak recimo tudi kavo. Lani so na več kot 1.900 črpalkah v devetih državah namreč prodali skoraj 50 milijonov lončkov. "Imamo zelo velike ambicije, da postanemo priročen trgovec, ki ponuja več kot samo gorivo, recimo tudi dobro kavo, okusne hotdoge in celo priložnost za manjše nakupe." icon-expand Madžarski prevzem 120 bencinskih črpalk OMV Slovenija je končan. FOTO: Dreamstime In to kljub njihovi oceni, da bo poraba fosilnih goriv v naslednjih letih še rasla. S tem pa tudi MOL. "V teh nekaj prihajajočih letih nimamo zares možnosti oziroma želje prevzeti še koga tukaj v Sloveniji, ampak bomo rasli organsko," napoveduje Ratatics. S tem bi že v nekaj letih dosegli 40-odstotni tržni delež, kar bi jih uvrstilo tik ob bok Petrolu. In kaj bosta dva velika, približno enako močna igralca pomenila za potrošnike? "Mislim, da bi moralo biti za stranke precej boljše, če sta na trgu dva velika tekmeca, kot da imaš enega velikega, dominantnega ponudnika in potem več manjših igralcev." Kakšne bodo torej njihove marže in posledično – če odmislimo gibanja na svetovnih finančnih trgih – končne cene? V vsakem poslu, v katerem imaš dva velika tekmeca, bi moralo biti to dobro za cene, kajti takrat vsak želi biti vsak od igralcev boljši in bolj relevanten za kupce, odgovarja. Ali bo res tako, bo jasno čez približno leto dni, ko bo prevzem OMV Slovenija tudi uradno končan. icon-expand