Magna bo del proizvodnje začasno opravljala v Gradcu

V Magni pojasnjujejo, da so sprejeli zaveze do svojih poslovnih partnerjev glede dobave avtomobilov v dogovorjenih rokih, ki jih morajo izpolniti. Pri tem so predvidevali, da bodo ta teden lahko pričeli s proizvodnjo v Hočah. "Ker to trenutno ni mogoče, bomo ta del proizvodnje začasno opravljali v naši graški tovarni z uvedbo dodatnih izmen," so pojasnili v avtomobilski multinacionalki in izrazili upanje, da bo končna rešitev za čim prejšnji zagon njihove nove lakirnice v Hočah najdena v čim krajšem času.