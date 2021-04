Magna hoški občini nakazala denar za deset hektarjev zemljišč

Medtem še vedno poteka tudi postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Agencija RS za okolje (Arso) je v začetku februarja izdala osnutek dokumenta in ga poslala nosilcem urejanja prostora, ki se morajo izreči glede sprejemljivosti nameravanega posega. Gre za vsebinski pregled vloge, če bo dokumentacija v predlagani obliki primerna za naslednji korak, pa bo temu sledila javna razgrnitev dokumenta. Ko bodo v javni obravnavi svoje povedali morebitni zainteresirani predstavniki okoljskih in drugih skupin, bo izdano okoljevarstveno soglasje, kar je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja.

Kot je povedal Soršak, so pogodbo z Magno podpisali marca, v naslednjih dneh pa bo občina ves denar nakazala državi, ki je založila sredstva za nakup zemljišč. Iz občinskega proračuna je razvidno, da gre za okoli milijon evrov. Hoška občina je namreč z državnim denarjem od nekaj več kot sto lastnikov odkupila zemljišča, pri čemer so dva morali tudi razlastiti.

Do javne razgrnitve po dveh mesecih še ni prišlo, kar so za STA potrdili tudi na Arsu in ob tem pojasnili, da se bo to zgodilo takoj, ko bo investitor ustrezno dopolnil dokumentacijo. Že pred časom se je na terenu začel arheološki izkop, saj v Magni želijo, da bi bili čim prej pripravljeni za začetek gradnje. Magnina vloga se nanaša na gradnjo dveh glavnih objektov, proizvodnjo karoserij in sestavljalnico vozil. Z obstoječo lakirnico bo tako vzpostavljena celovita proizvodnja avtomobilov, kar je osrednji cilj njihove poslovne strategije vstopa v Slovenijo, so za STA pojasnili februarja.

Medtem okoli 160 zaposlenih iz predlani odprtega hoškega obrata zaradi izbruha pandemije že nekaj mesecev na delo odhaja v graško tovarno. Kdaj se bodo vrnili v Hoče, je odvisno zlasti od razmer in okrevanja globalnega avtomobilskega trga ter obsega naročil, so pa vsem pogodbe za delo v Avstriji podaljšali do konca leta.

Sicer pa se Magna doslej še ni dokončno odločila, kje bodo predvidoma do konca leta začeli proizvajati novi Fiskerjev e-avtomobil Ocean. Prvi mož graške Magne Steyr Frank Klein je oktobra lani napovedal, da bo to znano do konca leta, a so pozneje končno odločitev preložili do polovice letošnjega leta.