Magna odpušča kar 1800 delavcev?

Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA, ki se sklicuje na časnik Kurier naj bi brez dela ostali predvsem zaposleni za določen čas in drugi začasni delavci. V graški tovarni naj bi trenutno delalo okoli 9000 ljudi, pri čemer ni znano, kolikšen je delež začasnih delavcev.

Že septembra so v Magninem obratu v Gradcu odpustili 700 zaposlenih, česar vodstvo družbe takrat ni želelo komentirati. Tudi tokrat so agenciji odgovorili, da špekulacij ne komentirajo.

Razlog za tokratna odpuščanja naj bi bile težave avtomobilskega sektorja, ki se pojavljajo po vsem svetu, botruje pa jim predvsem ohlajanje globalnega gospodarstva.

Graška družba je podružnico zgradila tudi v Hočah, kjer pa je septembra prav tako završalo zaradi odpustitve šestih zaposlenih v lakirnici. Delo so izgubili zaradi tehnoloških, procesnih in organizacijskih razlogov v luči varčevalnega programa zaradi upada naročil, pet od šestih pa je napovedalo vložitev tožb. Odpuščeni in predstavniki sindikata so namreč prepričani, da so bile odpovedi delovnega razmerja nezakonite, problematizirali pa so tudi način prekinitve delovnega razmerja.