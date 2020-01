Magna omenja možnost selitve v Slovenijo

"Ne gre pozabiti, da smo v bližini Maribora že zgradili partnersko tovarno, ki je vsekakor sposobna prevzeti dodatno delo," je dejal. Poudaril je sicer, da ne želi, da so njegove izjave razumljene kot grožnje: "Ne gre za grožnjo. Je pa slovenska tovarna od Gradca oddaljena le 75 kilometrov. Vmes je le geografska meja."

Za avtomobilsko industrijo so lahko višji okoljski davki usodni, zato jim graška družba Magna Steyr odločno nasprotuje, je dejal predsednik Magne Europe Günther Apfalter . Opozoril je, da bi lahko v skrajnem primeru tudi zapustili Avstrijo.

Davek na izpuste ogljikovega dioksida podjetij, kot je Magna, v resnici ne bi neposredno prizadel. To med drugim dokazujejo primeri iz drugih držav. Tovrstne dajatve se namreč osredotočajo na izpuste v prometnem sektorju, ki nastanejo ne glede na lokacijo proizvodnje vozila.

Avstrijsko industrijsko združenje je predlaganim vladnim ukrepom naklonjeno, saj med drugim prinašajo 21-odstotni upad davka od dohodkov pravnih oseb in za delavce ugodnejšo obdavčitev nižjih plač. "Seveda prihajajo tudi ukrepi na področju ekologizacije, kar pa vidimo kot del rešitve in ne težave. V tem ne vidim nevarnosti za industrijo,"je dejal predsednik štajerske podružnice združenja Georg Knill.

Nova avstrijska vlada, ki je prisegla v torek, je za glavno področje dela izbrala okolje in napovedala ekologizacijo Avstrije. Podrobni načrti sicer še niso določeni, šlo pa naj bi predvsem za to, da bi se davčne obremenitve na splošno sicer znižale, a okrepile za okoljske onesnaževalce.

V tem smislu namerava nova avstrijska vlada aktivno podpirati prizadevanja EU na tem področju in pri tem postati vodilna članica povezave. Prizadevala si bo tudi, da bo Avstrija dosegla ogljično nevtralnost do leta 2040, deset let pred ciljem EU.