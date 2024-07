Magna ostala brez velikega posla, ogroženih je 300 delovnih mest

Britanski proizvajalec avtomobilov Ineos, start-up za električne avtomobile, je želel najprej razviti svojo tretjo serijo modelov, imenovano "Fusilier", pri Magni v Gradcu in jo nato takoj dati v izdelavo.

Menedžerji Magne so računali na 50.000 enot veliko naročilo, ki bi ga po stečaju Fiskerja potrebovali kot grižljaj kruha, situacijo opisuje krone.at. A kaj, ko iz tega ne bo nič.

Družba je danes sporočila, da so ambiciozni načrti padli v vodo. In namesto da bi nova pogodba ustvarila 2000 delovnih mest – se mora 300 zaposlenih, ki so sodelovali pri razvoju, zdaj bati za svoje službe.

V družbi pravijo, da odločitev spoštujejo, in da se aktivno pogovarjajo z obstoječimi in potencialnimi strankami, da bi izkoristili nove poslovne priložnosti. Zatrdili so, da so "optimistični glede zagotavljanja novih projektov". A to je že drugi šok v zelo kratkem času za Gradec: tudi električno vozilo Fisker se ne proizvaja več.

Razlog za umik Ineosa se skriva v počasni prodaji električnih avtomobilov - izdelava "Fusilierja" tako preprosto ne bi bila donosna.

Sicer pa to menda še ni konec slabih novic za Magno. Electrek poroča, da se je Jaguar-Land Rover odločil, da ne bo podaljšal proizvodne pogodbe z Magno Steyr, saj namerava leta 2025 preiti v proizvodnjo luksuznih električnih vozil.

Jaguar-Land Rover je leta 2015 prvič sklenil pogodbo z Magno Steyr – avstrijskim proizvodnim odsekom kanadske Magne International. Od leta 2017 je Magna zadolžena za proizvodnjo dveh modelov Jaguar, vključno z E-Pace in I-Pace EV. A zdaj so se odločili za novo smer.

Jaguarjeva pogodba z Magno Steyr poteče letos decembra in glede na nedavno objavljene načrte proizvajalca avtomobilov, je ne bodo podaljšali, čeprav obljubljajo vsaj tri nove povsem električne modele.

Po njihovih informacijah se Magna pogovarja z več kitajskimi proizvajalci, da bi nadomestili vse manjšo bazo strank. To bi lahko bila pametna strategija, saj je EU nedavno uvedla visoke carine na kitajski uvoz električnih vozil, zato si ti proizvajalci avtomobilov prizadevajo lokalizirati proizvodnjo električnih električnih vozil v Evropi, tovarna v Gradcu pa bi ponudila utečen obrat.