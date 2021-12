Magni okoljevarstveno soglasje za naslednjo fazo tovarne v Hočah

Okoljevarstveno soglasje Magni omogoča naslednje korake, najprej pridobivanje gradbenega dovoljenja, česar pa se bodo lotili, ko bodo razmere na trgu to dopuščale in bodo sklenili nova naročila. Zanje je zdaj pomembno tudi to, da lahko vse naslednje korake investicije načrtujejo, s tem pa lahko novim potencialnim naročnikom jasno povedo, kdaj lahko začnejo proizvodnjo.

Magnina vloga se je nanašala na gradnjo dveh glavnih objektov, proizvodnjo karoserij in sestavljalnico vozil. Z obstoječo lakirnico bodo tako vzpostavili celovito proizvodnjo avtomobilov, v kateri bi lahko delo v drugi od treh načrtovanih faz projekta dobilo do tisoč ljudi.

Zaradi izbruha epidemije je okoli 160 zaposlenih iz predlani odprtega hoškega obrata na delo več kot leto dni odhajalo v graško tovarno. Septembra so napovedali, da bodo lakirnico v Hočah znova zagnali v novem letu, po zadnjih informacijah pa se bo to zgodilo v prvem četrtletju naslednjega leta, medtem ko so se prvi zaposleni že vrnili in opravljajo testno proizvodnjo. Nekaj delavcev se je lani sicer odločilo za prekinitev pogodbe, trenutno pa Magna išče nove sodelavce.