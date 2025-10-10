Maj Schöffmann: fant, ki je iz hobija ustvaril novo kategorijo pijač

Vsaka podjetniška pot se začne z radovednostjo. Z željo po ustvarjanju nečesa svojega. Pri Maju Schöffmannu se je ta iskrica pokazala že v osnovni šoli, ko je ob želji po lastnem računalniku začel razmišljati, kaj bi lahko prodajal. Namesto da bi se zadovoljil z igricami in hobiji, je svoje zanimanje za eksotične rastline spremenil v prvi posel. Čeprav so mu okoliščine preprečile nadaljnje delo, so izkušnje ostale in postale temelj, na katerem je gradil naprej.

Začetki podjetniške poti

V osnovni šoli je Maj prvič začutil, da ima podjetniško žilico. ''Želel sem kupiti svoj prvi prenosnik in tako sem začel izdelovati svojo prvo spletno stran. Spraševal sem se, kaj bi lahko prodajal in združil s takratnim hobijem: vzgojo eksotičnih rastlin, kot so kakavovec, kavovec in podobno, ter začel prodajati semena. Ker je bil tak posel zelo sezonski, sem se konec osnovne šole odločil prodajati še pripomočke za telefon. Takrat sem se prvič srečal s 3D-oblikovanjem oziroma risanjem, industrijskim dizajnom, in ustvaril svoj prvi ovitek za iPhone 4.'' ''Vesel sem, da sem poskusil,'' pravi, ko pogleda nazaj. ''Če poskusov ne bi bilo, zagotovo ne bi prišel do te točke, da bi bil na trgovskih policah s svojim izdelkom.'' Naučil se je, da neuspeh ni konec poti, ampak nujna lekcija, ki te pripravi na večje izzive. Prav ti prvi koraki so mu dali samozavest, da je danes pripravljen lansirati povsem novo kategorijo pijač.

Maj Schöffmann

Za šankom do novih idej

Med študijem se je Maj znašel v vlogi, ki mu je dala nov vpogled v svet pijač: postal je bartender. Tam je na lastne oči videl, kaj gostje iščejo, česa si želijo in kaj jim prinaša zadovoljstvo. ''Tam sem spoznal, kaj kupci želijo, kaj pijejo in vse njihove navade, opažanja o pijačah.'' Ravno te izkušnje so bile ključne, da je začel koktajle razumeti kot nekaj več kot le mešanico okusov. ''Koktajl zame pomeni celotno zgodbo: od trenutka, ko sem stopil za šank, sedel v predavalnici na fakulteti, razvijal recept, oblikoval steklenico, se preusmeril v novo kategorijo. Vsa spoznanja in znanja sem združil v en izdelek, v en koktajl vsega, kar sem. '' V Drink Ducku je torej združil spomine na noči za šankom, študijska raziskovanja in podjetniško strast.

Resasti bradovec oziroma goba, ki spreminja igro

Prelomni trenutek v njegovi zgodbi se je zgodil, ko je odkril resastega bradovca. ''Ugotovil sem, da gre za gobo, ki lahko izboljša kognitivno funkcijo. Ugotovil sem tudi, da je vzgoja zelo podobna vzgoji eksotičnih rastlin iz osnovnošolskih časov.'' Tako je začel eksperimentirati z gojenjem in predelavo gobe v ekstrakt. Rezultat je bil presenetljiv: koktajl, ki ni bil le okusen, ampak je imel tudi oprijemljive učinke na koncentracijo in počutje. Za to izbiro stoji tudi povezava z njegovim bratom. ''On me je spoznal z resastim bradovcem zaradi izboljšanih kognitivnih funkcij. Pomislil sem, kdo v današnjem času ne bi potreboval malo možganske spodbude za vsa današnja opravila.'' Prav ta trenutek je bil njegov "aha" trenutek. Namesto alkohola je v koktajl dodal resasti bradovec, s tem pa povsem obrnil svojo podjetniško pot. Od tega trenutka naprej so postali koktajli zanj orodje za raziskovanje novih možnosti. Ne le v okusu, ampak tudi v tem, kako se človek po njih počuti.

Slovenska kakovost v svetovnem formatu

Za Maja je pomembno, da je njegov izdelek domač in kakovosten. Drink Duck je v celoti slovenski izdelek: resasti bradovec goji v vertikalni farmi v Tržiču, vodo zajema iz izvira pod Karavankami, celoten proces pa poteka pod njegovim budnim očesom. ''Menim, da je pomembno tudi, da v Sloveniji pijemo slovensko.'' pravi. Vsaka steklenička je tako plod znanja, inovacije in domačih sestavin. S tem Maj ne gradi le blagovne znamke, ampak tudi zgodbo o tem, da lahko v Sloveniji ustvarimo nekaj, kar se brez težav kosa s svetovnimi trendi.

Drink Duck

Okusi, ki prinašajo več kot svežino

Pri izbiri okusov se Maj ni odločal naključno. V raziskavi za svojo magistrsko nalogo je anketiral ljudi, kaj najraje pijejo, in rezultat so bili trije koktajli: strawberry daiquiri, mango mojito in piña colada. ''V raziskavo magistrske naloge sem vključil koktajle, ki sem jih največkrat postregel med študentskim delom. Anketiranci so na koncu izbrali te tri in jaz sem se lotil mešanja.'' Vsak okus ima svoj značaj: jagodna svežina daiquirija, tropski pridih manga in mete v mojitu ter kremasta sladkoba kokosove piña colade. A prav posebna je njihova funkcionalnost: tinktura resastega bradovca izboljšuje fokus, kofein iz zelene kave prinaša energijo.

Prvi stik s trgovsko polico

Za Maja je bil eden najbolj posebnih trenutkov tisti, ko je prvič zagledal Drink Duck na polici trgovine. ''Sodelovanje in sprejetje v Štartaj Slovenija je bil zadnji košček sestavljanke. Tisto nedeljo, ko sem videl koktajle prvič na Intersparovi polici, mi je padlo veliko breme z ramen in to je bila potrditev, da sem zmožen nekaj novega postaviti na polico.'' Pravi, da si želi, da ljudje ob odprtju njegovega koktajla začutijo nekaj posebnega. ''Aromo, ki napolni prostor, ko zamašek poči iz steklenice. Pok, ki ga slišiš samo ob praznovanju, zdaj pa s koktajlom Drink Duck lahko podoživiš kjerkoli, v službi, na faksu ali doma s prijatelji, v katerem koli delu dneva.''

Maj in njegov izdelek: Drink Duck