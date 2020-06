Maja za dva odstotka več brezposelnih registriranih oseb

Ob koncu maja je bilo v Sloveniji registriranih 90.415 brezposelnih oseb, kar je 1767 oseb oziroma dva odstotka več kot aprila in 18.403 osebe oziroma 25,6 odstotka več kot maja lani. Na novo se je minuli mesec na zavodu prijavilo 7928 brezposelnih. S tem je število novih prijav v mesečni primerjavi upadlo za 45 odstotkov, v medletni primerjavi pa poraslo za 75,6 odstotka.

Med novoprijavljenimi je bilo 3915 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 389 iskalcev prve zaposlitve, 56 brezposelnih zaradi stečajev in 2585 trajno presežnih delavcev.

Število trajno presežnih delavcev se je v primerjavi z aprilom zmanjšalo za 54 odstotkov, glede na lanski maj pa zvišalo za 304,5 odstotka. Med njimi so prevladovali tisti, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih, trgovini, gostinstvu in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih.

V primerjavi z lanskim majem se je povečalo tudi število stečajnikov, in sicer za 47,4 odstotka. Tistih, ki jim je prenehala zaposlitev za določen čas, je bilo več za 60,4 odstotka, število iskalcev prve zaposlitve pa se je zmanjšalo za 13,4 odstotka.

Od 6161 brezposelnih oseb, ki jih je maja zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 5031 oseb, kar je 120,1 odstotka več kot aprila in 6,5 odstotka več kot maja 2019.

Zmanjšanje gospodarske dejavnosti, ki ga je povzročilo spopadanje z boleznijo covid-19, se je v drugi polovici marca in v aprilu močno odrazilo na obsegu brezposelnosti, v maju pa se je naraščanje brezposelnosti umirilo. Registrirana brezposelnost je v maju porasla za 2 odstotka na 90.415 oseb. Glede na april so se nove prijave brezposelnih skoraj prepolovile, precej pa je poraslo število odjav iz evidence brezposelnih. Narašča tudi povpraševanje delodajalcev po delavcih, v maju je bilo pri Zavodu prijavljenih za 67,9 odstotka več prostih delovnih mest kot v aprilu, a še vedno 45,2 odstotka manj kot maja 2019.

Po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, ki so na voljo za marec 2020, je bilo v državi 895.994 delovno aktivnih prebivalcev, kar je 0,3 odstotka manj kot februarja 2020 in 0,7 odstotka več kot marca 2019. Stopnja registrirane brezposelnosti, ki jo izračunavamo na Zavodu, je bila marca 2020 8 odstotna, kar je za 0,1 odstotne točke več kot februarja 2020 in za 0,1 odstotne točke nižja kot marca leta 2019. Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 7,4 odstotka in žensk 8,7 odstotka. Najvišjo stopnjo je imela območna služba Murska Sobota (12,7 odstotka), najnižjo pa OS Kranj in OS Nova Gorica (v obeh 5,6 odstotka).