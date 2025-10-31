Mama, hči in ideja, ki spreminja pogled na hrano

Na prvi pogled bi lahko rekli, da gre za klasično zgodbo družinskega podjetja, kjer sta mama in hči povezani z ljubeznijo do domače hrane. A zgodba Sita Ula je veliko več kot to. Je zgodba o tem, kako lahko tradicija, znanje in inovacija skupaj ustvarijo nekaj, kar spreminja naš pogled na hrano.

Za projektom Sita Ula stojita Aleksandra Koprivnikar in Andreja Gradišek, mama in hči, ki sta iz svoje dolgoletne izkušnje z lokalno hrano ustvarili nekaj povsem novega. Liofilizirane juhe so narejene iz lokalno pridelane sezonske zelenjave in slovenskih zelišč, brez konzervansov ali umetnih ojačevalcev okusa. S temi praktičnimi in polnovrednimi obroki skušata koristno porabiti čim več presežkov sezonske zelenjave lokalnih pridelovalcev.

Sita Ula

Od sadja in zelenjave za šole in vrtce do izdelkov za sodobnega potrošnika

Aleksandra je pred več kot dvajsetimi leti ustanovila zadrugo Jarina, ki povezuje slovenske kmete in vrtce ter šole, da bi otroci jedli lokalno, svežo in zdravo hrano. "Vedno sem verjela, da naše zdravje izvira iz prsti, iz tega, kako skrbno ravnamo z zemljo in kako pridelujemo hrano. Želela sem, da bi ljudje ponovno začutili povezanost z domačo hrano in tistimi, ki jo s srcem pridelujejo," pove Aleksandra. Ko se ji je pridružila hči Andreja, se je poslanstvo preneslo v novo smer, k izdelkom, ki nagovarjajo sodobnega človeka. "Že med študijem sem mami pomagala v zadrugi Jarina in hitro sem spoznala, da me to delo izpolnjuje. Delo z lokalnimi pridelovalci, povezovanje ljudi in ustvarjanje nečesa, kar ima resničen pomen, to me je prepričalo. Ko sem končala študij, sem začutila, da želim v tej zgodbi ostati, a ji dodati tudi nekaj svojega. Želim si, da bi najboljše, kar je bilo narejeno že pred mano, postalo zanimivo za mlajše ljudi in da bi lokalno res postalo trend," dodaja Andreja.

Sodelovanje, ki povezuje dve generaciji

Znamka Sita Ula je rezultat tesnega sodelovanja med materjo in hčerko. Ena prinaša izkušnje, druga svež pogled, skupaj pa ustvarjata zgodbo, ki temelji na naravnosti, odgovornosti in domačnosti. "Sodelovanje med nama je vsekakor dinamično in prav to je čar najine zgodbe. Ker se tako dobro poznava, se tudi odlično dopolnjujeva. Mama je tista, ki je začrtala pot zadruge in jo še danes vodi z izjemnim občutkom za ljudi. Najbolj uživa, ko povezuje različne zgodbe in ideje. Jaz pa s svežim pogledom, energijo in organizacijo skrbim, da se te ideje razvijajo naprej in uresničujejo v praksi," pravi Andreja.

Kaj je pravzaprav liofilizacija?

Čeprav zveni zapleteno, je liofilizacija povsem naraven postopek sušenja z zmrzovanjem. Juho najprej zamrznejo, nato pa iz nje nežno odstranijo vodo, brez segrevanja ali dodajanja umetnih snovi. Tako se ohranijo vitamini, minerali in visoka vsebnost vlaknin sveže zelenjave. Juha je zato takšnega okusa, kot bi bila ravnokar skuhana, le da zdrži dlje. "Za liofilizirane juhe sva se odločili predvsem zaradi njihove uporabnosti in izjemne kakovosti. Večina hranil se v postopku ohrani, zato juha ostane hranljiva in polnega okusa. Hkrati pa je izdelek popolnoma naraven, brez aditivov, ojačevalcev okusa ali konzervansov ter dolgo obstojen, kar pomeni manj zavržene hrane in vedno pripravljen obrok, ko ga potrebujemo. Prav ta kombinacija kakovosti, naravnosti in preprostosti uporabe naju je navdušila, saj ljudem omogoča zdrav, okusen in vedno pri roki obrok."

Tri juhe, trije značaji

Juhe Sita Ula so pripravljene v le nekaj minutah, za kar potrebujete le vročo vodo, skodelico in žlico. So idealen hiter obrok v službi, med študijem ali na izletu in ohranjajo pristne okuse slovenske zelenjave. "Ko nekdo poskusi najino juho, želiva, da občuti domačnost, kot da bi jo pravkar skuhal sam," pove Andreja. V liniji Sita Ula najdemo tri okuse: - Bučna juha – pripravljena iz hokaido buče, čebule, česna, nejodirane soli, peteršilja, timijana in šetraja. Navduši s polnim okusom domačnosti. - Grahova juha – bogata zelenjavna juha z grahom, špinačo, krompirjem, čebulo ter dodatki jabolčnega kisa, nejodirane soli, kopra, drobnjaka in peteršilja. Popolna izbira za hitro in zdravo kosilo. - Gobova juha z ajdo – združuje šampinjone, kanček jurčkov, ajdo, čebulo, česen in aromatična zelišča v harmoničen obrok, ki spominja na nedeljsko kosilo pri babici.

Andreja v nadaljevanju razloži: "Okuse treh juh sva izbrali z mislijo na slovenske potrošnike, na to, kar jim je domače in blizu." Dodajata še: "Želeli sva ustvariti juhe, ki združujejo domače okuse, naravne barve in sodobno priročnost. Preprosto tiste, po katerih z veseljem posežeš vsak dan." Za Aleksandro in Andrejo hrana ni zgolj gorivo, je izraz odnosa do sebe, do narave in do skupnosti. "Z izbiro lokalne hrane izbiramo kakovost, odgovornost in spoštovanje do dela naših kmetov," poudarjata. Z uporabo presežkov zelenjave iz lokalnih kmetij prispevata k manj zavrženi hrani in ohranjanju podeželja.

