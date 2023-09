Managerka leta 2023 je Marta Kelvišar

Stanovsko priznanje, ki ga podeljuje Upravni odbor Združenja Manager, je ob nazivu Managerska leta 2023 zapisal, da Kelvišarjeva poslovanje gradi na temeljih vseživljenjskega učenja in to kaže z zgledom tako, da vsako leto postavlja razvojne cilje in istočasno poskrbi, da se razvijata in rasteta tudi njena ekipa in lokalno okolje.

"Če hočeš biti kreator trendov, in Adria Dom je trendsetter, moraš biti prvi, ki spremembe delaš. Ne moreš pa jih delati sam. Delaš jih skupaj z ljudmi. Pri tem ves čas temeljim na zaupanju, vedno obljubim manj, kot potem dam. Sicer pa se je moj način vodenja spreminjal. Na začetku sem bila zelo osredotočena na cilje, a sem sčasoma spoznala, da je pot pomembnejša od cilja. Pravo pot pa dosežeš s pravim vodenjem in cilji pri tem pridejo sami od sebe," je povedala letošnja nagrajenka.