Marčevska inflacija posledica dražje elektrike in naftnih derivatov

Električna energija se je marca v primerjavi z enakim mesecem lani podražila za 38,7 odstotka in k letni inflaciji prispevala eno odstotno točko. Ob tem statistični urad opozarja, da se je elektrika marca lani opazneje pocenila zaradi vladnega odloka o začasnem neplačevanju prispevkov.

Po drugi strani so letno inflacijo za 0,6 odstotne točke ublažile pocenitve oblačil in obutve. Cene oblačil in obutve so bile v povprečju za 8,8 odstotka nižje kot marca lani.

Na mesečni ravni so k marčni inflaciji največ, 0,3 odstotne točke, prispevali dražji naftni derivati. Cene tekočih goriv so bile v primerjavi s februarjem za 6,1 odstotka višje, cene goriv in maziv za osebna vozila pa za 5,7 odstotka višje.

Za 0,2 odstotne točke so marčno inflacijo zvišale še za 3,3 odstotka višje cene oblačil in obutve. Oprema za šport se je v povprečju podražila za 14 odstotkov, kar je inflacijo zvišalo še za dodatne 0,1 odstotne točke.

Pocenitve zimskih počitniških paketov za 9,4 odstotka so inflacijo ublažile za 0,3 odstotne točke.