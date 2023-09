Mariborska livarna Maribor na poti v stečaj

Uprava podjetja je pripravila program prestrukturiranja, ki je poleg znižanja osnovnega kapitala slonel še na morebitnem financiranju SID banke, črpanju že odobrenega kredita, unovčevanju jamstev in sprostitvah nekaterih zavarovanj. Pridobivali so tudi nove posle, nazadnje za Magno in Volvo, dodaja časnik.

Na SDH za zdaj navedb uradno še niso potrdili, naj bi pa več o svoji lastniški vlogi v MLM pojasnili predvidoma danes ali v prihodnjih dneh. Po neuradnih informacijah Večera pa naj država ne bi več zmogla zagotavljati finančnih vložkov oziroma pomoči za dodatno prestrukturiranje podjetja. Zato naj bi že načrtovali prezaposlitev okoli sto od 350 zaposlenih v kidričevski Talum, tiste, ki izpolnjujejo pogoje ali so jim blizu, pa bi mehko "odpustili" oziroma upokojili.

Sindikalni predstavniki v podjetju so skupaj s podravsko organizacijo sindikata SKEI in svetom delavcev na več ministrstev poslali poziv po pomoči, od gospodarskega ministra Matjaža Hana in ministra za delo Luke Mesca pa pričakujejo, da bosta uresničila obljube, ki sta jih dajala ob obiskih tovarne.

V pismu so zapisali, da so zaskrbljeni za družbo in njenih 350 zaposlenih. Upajo, da lastnik in država vendarle še nista izkoristila vseh možnosti, ki jih imata, zato ju prosijo, da se odzoveta na njihove prošnje in jim pomagata, še dodaja Večer. Po njegovih neuradnih informacijah pa naj bi se v sredo na to temo znova sestala resorna ministrstva.