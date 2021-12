Marko Cegnar ne bo več vodil Intereurope

"Nadzorni svet družbe Intereuropa je na današnji seji potrdil sklenitev sporazuma s predsednikom uprave Markom Cegnarjem o prenehanju funkcije predsednika uprave in prenehanju pogodbe o zaposlitvi za predsednika uprave. Na podlagi sporazuma bo predsedniku uprave mandat prenehal 31. decembra," so sporočili iz Intereurope, podrobnosti pa niso navedli.

Da se Cegnarju na vrhu Intereurope maje stol, je bilo po pisanju časnika Primorske novice slišati že več tednov. Nedavno naj bi dobil "vabilo" za sporazumni odhod z vrha uprave, kar naj bi bilo, kot je danes navajal časnik, zanj nesprejemljivo, čeprav Cegnar tega ni komentiral. Na koncu se je vendarle pogodil z nadzorniki, ki jih vodi začasni prvi mož Pošte Slovenije Tomaž Kokot.

V sindikatu menjavi na vrhu Intereurope niso naklonjeni. "V tem trenutku se nam menjava vodstva nikakor ne zdi primerna. Smo namreč tik pred reorganizacijo, pred sklenitvijo zelo pomembnih novih poslov in pred novimi investicijami v našo infrastrukturo," je danes za Primorske novice še pred sejo nadzornega sveta dejal predsednik sindikata Intereuropa/ŠAK KS '90 Aleksander Vinkler. Dodal je, da je uprava poslovanje Intereurope pod Cegnarjevim vodstvom v zadnjih treh letih (v različnih vlogah) izboljšala.

"Z veliko mero začudenja" so novico sprejeli tudi v Obalni sindikalni organizaciji – KS90. "Že sama poteza nadzornega sveta, da razpravljala o usodi predsednika uprave po tako kratkem obdobju, je skrajno nenavadna in nevsakdanja, saj so poslovni rezultati Intereurope nad pričakovanji in zastavljenimi cilji," so zapisali. Menijo, da gre za del skrbno premišljene strategije, pri kateri se ključne funkcije v izjemno strateških družbah osvajajo z nameni, ki delavstvu ne morejo prinesti nič dobrega. "Ponovnega igranja z usodami zaposlenih ne bomo dovolili," so napovedali.

Da poslujejo bolje kot kadar koli prej, je izpostavila tudi predsednica sveta delavcev Intereurope Tjaša Benčina. "Smo pa zaposleni zaskrbljeni nad govoricami o zamenjavi uprave, saj takih namer z doseženimi rezultati ni mogoče pojasniti," je še pred sejo nadzornikov izpostavila za časnik.

Skupina Intereuropa je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 129,2 milijona evrov prihodkov, kar je za 16 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, čisti dobiček pa se je skoraj podvojil in narasel na 4,6 milijona evrov.