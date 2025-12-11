Marže pri pogonskih gorivih ostajajo enake na vseh servisih

Vlada je danes izdala uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki ohranja obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja, ki temelji na gibanju cen na svetovnih trgih ter tečaju dolar-evro, pri čemer se modelske cene izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih derivatov in biogoriv, je sporočil urad vlade za komuniciranje.
Uredba določa tudi najvišje dovoljene marže distributerjev, ki bodo enake kot doslej – za dizelsko gorivo 0,0983 evra, za 95-oktanski bencin 0,0994 evra in za kurilno olje 0,08 evra na liter. "Ukrep se uporablja za vse bencinske servise v Sloveniji," so zapisali na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.
"Če omejitev cen ne bi bilo, bi se maloprodajne cene lahko občutno zvišale, kar bi poslabšalo konkurenčnost gospodarstva ter dodatno obremenilo gospodinjstva. Zato uredba zagotavlja stabilnejše pogoje za potrošnike in gospodarstvo tudi v času nihanj na svetovnih energetskih trgih," so utemeljili.
Predlog uredbe, ki je bil novembra v javni obravnavi, je predvideval ohranitev mehanizma oblikovanja cen in nespremenjene marže za servise zunaj avtocest, za servise ob avtocestah pa višje dovoljene marže (za dizel 0,1393 evra in za bencin 0,1404 evra na liter).
