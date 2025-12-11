Svetli način
Gospodarstvo

Marže pri pogonskih gorivih ostajajo enake na vseh servisih

Ljubljana, 11. 12. 2025 16.45

STA , K.H.
Vlada ohranja obstoječi mehanizem oblikovanja cen bencina, dizla in kurilnega olja, prav tako bodo najvišje dovoljene marže ostale na sedanjih ravneh in bodo še naprej veljale za vse bencinske servise v Sloveniji, so sporočili po seji vlade. Gradivo, ki je bilo v javni obravnavi, je predvidevalo višje dovoljene marže za servise ob avtocestah.

Vlada je danes izdala uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki ohranja obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja, ki temelji na gibanju cen na svetovnih trgih ter tečaju dolar-evro, pri čemer se modelske cene izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih derivatov in biogoriv, je sporočil urad vlade za komuniciranje.

Uredba določa tudi najvišje dovoljene marže distributerjev, ki bodo enake kot doslej – za dizelsko gorivo 0,0983 evra, za 95-oktanski bencin 0,0994 evra in za kurilno olje 0,08 evra na liter. "Ukrep se uporablja za vse bencinske servise v Sloveniji," so zapisali na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

Preberi še Gorivo na črpalkah ob avtocestah bo spet lahko dražje

"Če omejitev cen ne bi bilo, bi se maloprodajne cene lahko občutno zvišale, kar bi poslabšalo konkurenčnost gospodarstva ter dodatno obremenilo gospodinjstva. Zato uredba zagotavlja stabilnejše pogoje za potrošnike in gospodarstvo tudi v času nihanj na svetovnih energetskih trgih," so utemeljili.

Predlog uredbe, ki je bil novembra v javni obravnavi, je predvideval ohranitev mehanizma oblikovanja cen in nespremenjene marže za servise zunaj avtocest, za servise ob avtocestah pa višje dovoljene marže (za dizel 0,1393 evra in za bencin 0,1404 evra na liter).

marže bencinski servis cene bencina bencin pogonska goriva
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2fast4
11. 12. 2025 17.19
+1
Pravilno. Zakaj bi mogli na ac tujci pustiti samo smeti...
ODGOVORI
1 0
proofreader
11. 12. 2025 17.18
+2
Golob nadaljuje s škodovanjem gospodarstvu. Kar noro je to obdobje skrajnega levičarstva.
ODGOVORI
2 0
1butnskala
11. 12. 2025 17.15
+2
Nepomembna odločitev, vrnite ceno na 1 €
ODGOVORI
2 0
Špica
11. 12. 2025 17.20
pocak da pride jansa k po vsej vrjetnostibo bos vidu pol ce ga bo on dal na 1 evro aaa vessss 1 butnskala.
ODGOVORI
0 0
