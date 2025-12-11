Marže pri pogonskih gorivih ostajajo enake na vseh servisih

Vlada je danes izdala uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki ohranja obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja, ki temelji na gibanju cen na svetovnih trgih ter tečaju dolar-evro, pri čemer se modelske cene izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih derivatov in biogoriv, je sporočil urad vlade za komuniciranje.

Uredba določa tudi najvišje dovoljene marže distributerjev, ki bodo enake kot doslej – za dizelsko gorivo 0,0983 evra, za 95-oktanski bencin 0,0994 evra in za kurilno olje 0,08 evra na liter. "Ukrep se uporablja za vse bencinske servise v Sloveniji," so zapisali na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.