40 preiskav in 12 osumljencev gospodarskega kriminala in korupcije

Za čas preiskav, v katerih je sodelovalo okoli 150 kriminalistov iz PU Celje, Maribor, Koper, Novo mesto in Kranj, so eni osebi odvzeli prostost. Po zaključenih postopkih so jo izpustili.
Preiskave so potekale na širšem območju Ljubljane, Kranja, Celja, Maribora in Kopra kriminalsti in preiskovalci pa so zasegli večje število elektronskih naprav in elektronskih podatkov ter dokumentacije, ki jo bodo v nadaljevanju pregledali in vsebinsko ovrednotili. "Nekatere aktivnosti v predkazenskem postopku še vedno potekajo in se bodo nadaljevale s pregledom zaseženega gradiva, zavarovanjem, pregledom in vrednotenjem podatkov zaradi utemeljevanja že znanih in morebitnih novih kaznivih dejanj," so sporočili ljubljanski policisti.
Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje je osumljenih 12 fizičnih oseb.
Med osumljenimi tudi vplivna imena iz državnih podjetij, je danes poročal časnik Večer. Med njimi naj bi bili nekdanji glavni izvršni direktor Družbe za upravljanje terjatev bank, ki je bila vmes pripojena k SDH, Matej Pirc, sekretar v kabinetu ministrice Alenke Bratušek Jernej Pavlič, Aleš Weiksler iz izvajalca dražb NetBid, prek katerega je bila izvedena prodaja Mariborske livarne Maribor (MLM), in Karmen Pangos, nekdanja predsednica uprave Mladinske knjige založbe, od aprila letos pa poslovna direktorica Perutnine Ptuj.
Preiskovalce naj bi po podatkih časnika zanimale zadeve v domeni Mateja Pirca v zadnjih desetih letih, predvsem prodaja premoženja, in različne terjatve, med njimi največ do propadle MLM. Med preiskovanimi posli naj bi bili še prodaja kompleksa Dunajski kristali v Ljubljani, zemljišč državnih Farm Ihan, dveh zemljišč SDH v Vrtojbi in premoženja družbe Mestna vrata oziroma mariborskega hotela City.
Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi osumljeni pri sklepanju poslov in izvedbi projektov zlorabljali svoj položaj ter si z različnimi dogovori in provizijami zagotavljali protipravno premoženjsko korist.
Ključni očitki se nanašajo na domnevno dogovarjanje za posle in vplivanje na izbiro kupcev, pri čemer naj bi se v zameno za poslovne koristi izplačevale nagrade ali omogočile druge ugodnosti. Del poslov naj bi bil prikrit prek povezanih podjetij, fiktivnih računov in finančnih tokov, s katerimi naj bi prikrivali izvor denarja, piše časnik.
Podrobnosti zaradi interesa preiskave do podaje kazenske ovadbe policisti ne morejo podati, bodo pa o vseh ugotovitvah obvestili Specializirano državno tožilstvo, ki tudi usmerja predkazenski postopek.
Preiskava se je sicer začela že konec 2024. Več medsebojno povezanih osumljencev je kazniva dejanja izvrševalo med letoma 2018 in 2025, "v okviru poslovanja gospodarskih družb in družb v državni lasti, pri čemer je šlo za sklepanje nepremičninskih poslov, poslov, povezanih z odkupom/prodajo terjatev, ter na področju samega pridobivanja poslov". Osumljenci so se ob tem okoristili s pridobivanjem različnih gospodarskih poslov ter materialne in nematerialne koristi.
Matej Pirc po kriminalističnih preiskavah odhaja iz SDH
Medtem je uprava Slovenskega državnega holdinga (SDH) v sredo preklicala vsa pooblastila izvršnemu direktorju za področje upravljanja terjatev Mateju Pircu. Ta je po pozivu uprave s funkcije nepreklicno odstopil in od petka ne bo več zaposlen na SDH, so sporočili iz družbe. Upravljanje terjatev bo do nadaljnjega neposredno vodila uprava SDH.
Pirc se iz SDH poslavlja po sredinih kriminalističnih preiskavah, ki so potekale tudi v družbi in so bile osredotočene na upravljanje terjatev nekdanje Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Pirc, ki je v preteklosti vodil SDH in bil tudi glavni izvršni direktor DUTB - ta je bila leta 2022 pripojena SDH - naj bi bil namreč glavni osumljeni v zadevi.
SDH, ki ga vodi Žiga Debeljak, je že v sredo, ko je kriminalistična preiskava še potekala, Pircu preklical vsa pooblastila. Uprava ga je pozvala k odstopu s funkcije, čemur je Pirc sledil. Odstopil je tudi s funkcije člana nadzornega sveta Termoelektrarne Šoštanj, so navedli v SDH. Do nadaljnjega bo področje upravljanja terjatev neposredno vodila uprava SDH, s čimer bo, kot poudarjajo v družbi, zagotovljeno nemoteno izvajanje poslovnih aktivnosti na tem področju.
Uprava SDH je sicer tudi sklenila, da se izvede celovita revizija ustreznosti vseh prodajnih postopkov terjatev nekdanje DUTB, ki so bili v pristojnosti izvršnega direktorja Pirca in so potekali od pripojitve dalje.
"SDH bo tudi v prihodnje zagotavljal odgovorno, transparentno in skrbno upravljanje premoženja, skladno z najvišjimi standardi korporativnega upravljanja, ter o vseh pomembnih nadaljnjih odločitvah na tem področju javnost tudi pravočasno obveščal," so še zagotovili v SDH.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.