40 preiskav in 12 osumljencev gospodarskega kriminala in korupcije

Za čas preiskav, v katerih je sodelovalo okoli 150 kriminalistov iz PU Celje, Maribor, Koper, Novo mesto in Kranj, so eni osebi odvzeli prostost. Po zaključenih postopkih so jo izpustili.

Preiskave so potekale na širšem območju Ljubljane, Kranja, Celja, Maribora in Kopra kriminalsti in preiskovalci pa so zasegli večje število elektronskih naprav in elektronskih podatkov ter dokumentacije, ki jo bodo v nadaljevanju pregledali in vsebinsko ovrednotili. "Nekatere aktivnosti v predkazenskem postopku še vedno potekajo in se bodo nadaljevale s pregledom zaseženega gradiva, zavarovanjem, pregledom in vrednotenjem podatkov zaradi utemeljevanja že znanih in morebitnih novih kaznivih dejanj," so sporočili ljubljanski policisti.

Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje je osumljenih 12 fizičnih oseb.

Med osumljenimi tudi vplivna imena iz državnih podjetij, je danes poročal časnik Večer. Med njimi naj bi bili nekdanji glavni izvršni direktor Družbe za upravljanje terjatev bank, ki je bila vmes pripojena k SDH, Matej Pirc, sekretar v kabinetu ministrice Alenke Bratušek Jernej Pavlič, Aleš Weiksler iz izvajalca dražb NetBid, prek katerega je bila izvedena prodaja Mariborske livarne Maribor (MLM), in Karmen Pangos, nekdanja predsednica uprave Mladinske knjige založbe, od aprila letos pa poslovna direktorica Perutnine Ptuj.

Preiskovalce naj bi po podatkih časnika zanimale zadeve v domeni Mateja Pirca v zadnjih desetih letih, predvsem prodaja premoženja, in različne terjatve, med njimi največ do propadle MLM. Med preiskovanimi posli naj bi bili še prodaja kompleksa Dunajski kristali v Ljubljani, zemljišč državnih Farm Ihan, dveh zemljišč SDH v Vrtojbi in premoženja družbe Mestna vrata oziroma mariborskega hotela City.

Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi osumljeni pri sklepanju poslov in izvedbi projektov zlorabljali svoj položaj ter si z različnimi dogovori in provizijami zagotavljali protipravno premoženjsko korist.