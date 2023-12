Matija Bitenc ne bo več član uprave Petrola

Matija Bitenc je funkcijo nastopil marca 2020, v upravi največjega trgovca z naftnimi derivati v državi pa je bil odgovoren za finance, računovodstvo, zakladništvo, poslovno inteligenco, kontroling, upravljanje tveganj in zaledno pisarno. Funkcija člana uprave mu bo prenehala danes, a bo v Petrolu z namenom primopredaje poslov ostal aktiven še do vključno 4. januarja.

Bitenc je do zdaj združeval funkciji člana uprave Petrola in glavnega direktorja v Geoplinu, "vendar se je zaradi obsežnosti in kompleksnosti obeh vlog odločil, da se bo v prihodnje osredotočil izključno na vodenje Geoplina," so v sporočilu prek spletnih strani Ljubljanske borze zapisali v Petrolu.