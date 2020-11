Med Italijo in ZDA posebni potovalni koridor, varen pred koronavirusom

Podobne koridorje naj bi testno vzpostavili med Rimom in nemškima mestoma München in Frankfurt.

Rimsko letališče Fiumicino je danes sporočilo, da je z italijansko letalsko družbo Alitalia in ameriško Delta Air Lines sklenilo dogovor o vzpostavitvi posebnih poletov, ki bodo povezali italijansko prestolnico z izbranimi severnoameriškimi mesti. Leti bodo na voljo potnikom, ki bodo imeli negativen test na okužbo s covidom-19, kar jim bo tudi omogočilo, da se ob pristanku izognejo karanteni.

48 ur pred letom nujno testiranje

Septembra so v Italiji že vzpostavili "varne"domače lete med Rimom in finančno prestolnico Milanom.

"Novi potovalni protokoli, načrtovani na poskusni ravni na letih med ZDA in Fiumicinom ..., bodo potnikom na voljo od decembra," so pojasnili v Fiumicinu. V testni fazi bodo ocenjevali učinkovitost in funkcionalnost novega načina potovanj, tako da bodo lahko ponudbo na širši ravni zagnali poleti prihodnje leto.

Po navedbah italijanskega letališča se bodo lahko potniki z newyorškega letališča JKF, iz Newarka in iz Atlante lahko izognili karanteni tako, da bodo v ZDA 48 ur pred letom opravili test na okužbo s covidom-19, še enega pa bodo morali opraviti ob pristanku v Rimu.

Fiumicino prihajajočim potnikom že zdaj nudi hitre antigenske teste na covid-19.