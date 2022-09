Med nasadi jagod v novem največjem slovenskem rastlinjaku

Dva hektarja velika Panvitina naložba v Beltincih bo razdeljena na štiri sektorje, ki bodo omogočali stabilnejšo in zgodnejšo sezono jagod. V novem rastlinjaku bodo ustvarjali pogoje za optimalen razvoj pridelka, nadzorovani bodo klimatski pogoji, vključno s temperaturo, vlago in svetlobo. "Takšna pridelava je tudi okoljsko prijaznejša, saj zaradi nadzorovanega okolja omogoča nižjo porabo vode, hranil ter fitofarmacevtskih sredstev," so pojasnili v podjetju Panvita. Naložbo, vredno 1,8 milijona evrov, je sofinancirala Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.